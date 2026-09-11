Когда теперь нельзя шуметь? Вступают в силу новые правила

В Узбекистане установлен новый порядок, направленный на защиту ночного покоя граждан. Согласно подписанному президентом закону, не допускается нарушать покой граждан шумом в ночное время в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни — в течение еще более длительного периода.

Громкая музыка, шумные сборы или другие раздражающие звуки в многоквартирных домах могут стать серьезной проблемой для соседей. Теперь для подобных случаев установлены более четкие временные рамки.

Новый порядок закреплен законом «О защите населения от вредного воздействия шума». Сообщалось, что документ был принят 9 сентября 2026 года.

Самый главный вопрос: после скольки часов шуметь нельзя?

Согласно новому правилу:

Дни Время, в которое запрещено нарушать покой шумом Рабочие дни С 23:00 до 07:00 Выходные дни С 22:00 до 09:00 Нерабочие праздничные дни С 22:00 до 09:00

То есть, в рабочие дни вечером после 23:00 не допускается шум, мешающий покою окружающих. В выходные и нерабочие праздничные дни это ограничение начинается с 22:00.

Но новое правило вступает в силу не прямо сейчас

Здесь есть важный для многих нюанс: с момента подписания закона новый порядок начинает действовать не сразу.

Документ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования. Поэтому дату применения правил на практике следует отсчитывать со дня официального опубликования закона.

Следовательно, мнение «закон подписан — с сегодняшнего дня после 23:00 шуметь нельзя» неверно. Новые требования начнут действовать по прошествии установленного срока.

Речь идет не только о громкой музыке

Цель нового закона не ограничивается лишь защитой соседей от громкой музыки. Он направлен на обеспечение покоя и нормального отдыха населения, а также на снижение вредного воздействия шума на человека.

В ходе прежних обсуждений законопроекта также поднимался вопрос регулирования строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах, при которых уровень шума превышает норму.

Поэтому новые правила нельзя понимать просто как «в ночное время запрещено включать громкую музыку». Главный критерий — превышающий установленную норму шум, влияющий на покой граждан.

Какие часы нужно запомнить?

Запомнить новый порядок очень просто:

Рабочий день — тишина после 23:00.

Выходной и праздничный день — тишина после 22:00.

А утром установленное ограничение заканчивается в рабочие дни после 07:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — после 09:00.

Допустимый же уровень шума определяется как уровень, который существенно не беспокоит человека и не приводит к серьезным изменениям в человеческом организме. Точные критерии устанавливаются на основе санитарных правил и норм.

Почему это правило важно?

Громкая музыка по ночам, шумный ремонт или другие раздражающие звуки могут повлиять на отдых не только одной квартиры, но и жителей всего многоквартирного дома.

С этой точки зрения основная идея нового закона проста: свобода одного человека не должна обеспечиваться за счет покоя других людей.

Самое главное, новый порядок также позволяет гражданам более четко осознавать свои права. Вместо споров между соседями «до скольки можно шуметь?» будут действовать четкие временные рамки, установленные законом.

Краткое жизненное руководство

23:00–07:00 — в рабочие дни не допускается шум, нарушающий покой.

22:00–09:00 — это же требование действует в выходные и нерабочие праздничные дни.

Закон вступает в силу не сейчас, а через 3 месяца после официального опубликования.

Допустимый уровень шума определяется на основе санитарных норм.

Цель нового порядка — обеспечение покоя населения, нормального отдыха и защиты от вредного воздействия шума.

Таким образом, теперь нужно запомнить время: рабочий день — 23:00, выходной и праздничный день — 22:00. После вступления закона в силу отношение к вопросу шума, нарушающего покой соседей после этих часов, станет намного строже.