В Сурхандарьевской области ученик 5-класса угнал Spark соседа

·37·Общество
В Сурхандарьевской области ученик 5-класса угнал Spark соседа

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области было выявлено, что ученик 5-класса управлял автомобилем Spark, принадлежащим его соседу. Он даже снял этот процесс на видео и выложил в социальные сети.

По данным областного Управления безопасности дорожного движения, инцидент связан с учеником школы №19, и видео вызвало широкие обсуждения в интернете.

После этого сотрудники УБДД провели профилактическую беседу с ребенком и его матерью, приняв соответствующие меры.

Мать заявила, что не знала о том, что ее сын водил автомобиль. Она отметила, что ее ребенок интересуется машинами и берет пример с детей постарше. Также она рассказала, что водит сына на кружки по английскому языку и математике, и пообещала уделять более серьезное внимание его воспитанию.

Школьник же выразил сожаление по поводу своего поступка и пообещал больше не повторять подобного. Он также призвал сверстников соблюдать правила дорожного движения.

Сурхандарьинская областьавтомобиль SparkУправление безопасности дорожного движенияшкола №19
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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