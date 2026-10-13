Ночное столкновение в Ташкенте: на мосту столкнулись Toyota и Tracker-2

·8·Общество
Ночное столкновение в Ташкенте: на мосту столкнулись Toyota и Tracker-2

В Юнусабадском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок Toyota и Tracker-2. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения города Ташкента.

Как уточняется, столкновение произошло 12 октября около 23:10 на мосту по улице Ахмада Дониша.

По предварительным данным, водитель М.Дж. 2007 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota, не соблюдал безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с автомобилем Tracker-2 под управлением Н.А. 1980 года рождения, двигавшимся в попутном направлении.

Отмечается, что оба водителя остались на месте происшествия и находились в трезвом состоянии. В результате ДТП пострадавших и погибших нет.

В настоящее время по данному факту ответственными сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента ведутся следственные мероприятия.

ТашкентToyotaTracker-2Управление безопасности дорожного движения
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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