Ночное столкновение в Ташкенте: на мосту столкнулись Toyota и Tracker-2

В Юнусабадском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок Toyota и Tracker-2. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения города Ташкента.

Как уточняется, столкновение произошло 12 октября около 23:10 на мосту по улице Ахмада Дониша.

По предварительным данным, водитель М.Дж. 2007 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota, не соблюдал безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с автомобилем Tracker-2 под управлением Н.А. 1980 года рождения, двигавшимся в попутном направлении.

Отмечается, что оба водителя остались на месте происшествия и находились в трезвом состоянии. В результате ДТП пострадавших и погибших нет.

В настоящее время по данному факту ответственными сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента ведутся следственные мероприятия.