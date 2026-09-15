Ночные догонялки в Ургенче: 15-летний подросток на «Жигулях» попытался уйти от ДПС (видео)

Опасный инцидент, произошедший ночью в городе Ургенче Хорезмской области, поднял на ноги общественность и сотрудников безопасности дорожного движения. Был замечен водитель, который на большой скорости управлял черным автомобилем марки «ВАЗ-2107» по внутренним уличцам махалли, нарушая покой граждан и создавая шум. Проигнорировав законное требование сотрудников ДПС об остановке, прибывших на место происшествия, водитель еще больше увеличил скорость и попытался скрыться, совершая опасные маневры по узким уличцам. В результате оперативного преследования патрульного автомобиля с включенными специальной сиреной и проблесковыми маячками машина была остановлена, и выяснилось, что за рулем сидел 15-летний школьник, у которого не было ни водительских прав, ни каких-либо разрешительных документов.

В широко распространившихся в сети видеороликах отчетливо запечатлено, как подросток убегал от патрульной машины, создавая аварийные ситуации на перекрестках и пешеходных переходах. В связи с инцидентом был вызван отец, доверивший транспортное средство своему несовершеннолетнему ребенку, в отношении него был оформлен административный протокол, а «семерка» отправилась на штрафстоянку. Как же ключи от машины попали к ученику 9-го класса, к каким тяжелым трагедиям могла привести подобная беспечность и какое наказание понесут родители?

Опасная ночная гонка: ученик 9-го класса, не подчинившийся ДПС

Подробности чрезвычайного происшествия на улицах Ургенча:

«ВАЗ-2107», нарушивший покой граждан: Поступило сообщение о том, что по внутренним улицам махаллей города Ургенча черные «Жигули» передвигаются на высокой скорости, нарушая покой людей ревом мотора;

Побег и догонялки: Хотя сотрудники ДПС подали автомобилю сигнал об остановке, водитель продолжил движение и попытался скрыться на большой скорости по узким махайлинским уличцам;

Ситуация на камерах видеонаблюдения: На кадрах с камер четко видно, как патрульная машина преследует нарушителя, а подросток опасно маневрирует на пешеходных переходах и поворотах;

Остановленный нарушитель: В результате принятых оперативных мер автомобиль был остановлен, и выяснилось, что за рулем сидел 15-летний ученик 9-го класса школы.

Ответственность отца и требования закона: теперь на штрафстоянке!

Оперативная профилактика и принятые законные меры:

Беседа с отцом и протокол: Отец, передавший управление транспортом своему несовершеннолетнему сыну, был вызван в отдел внутренних дел, и в отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 135 Кодекса об административной ответственности (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления);

Арест автомобиля: «ВАЗ-2107», ставший орудием правонарушения, был водворен на штрафстоянку для временного хранения;

Профилактическое разъяснение: Сотрудники ДПС строго напомнили подростку и его отцу, что управление автомобилем детьми ставит под прямую угрозу жизнь не только их самих, но и ни в чем не повинных граждан.

Передача ключей от машины детям: урок тяжелых последствий

Специалисты и служба безопасности дорожного движения предупреждают:

Риск возраста и неопытности: 15-летний подросток неспособен принимать оперативные решения в нештатных ситуациях, а побег на высокой скорости зачастую заканчивается наездом на пешеходов или столкновением с другими машинами;

Невнимательность родителей: Хотя во многих случаях утверждается, что дети «тайком» взяли машину, слабый контроль в семье и оставленные на видном месте ключи от автомобиля являются главными причинами подобных ситуаций;

Неизбежность строгого наказания: Управление безопасности дорожного движения подчеркивает, что к любому лицу, доверившему руль несовершеннолетним, будут строго применяться штрафы и ограничения.

Этот инцидент в Ургенче в очередной раз показал всем родителям, к каким плачевным и постыдным последствиям может привести балование детей или халатное отношение к их поступкам.

По вашему мнению, кто больше виноват в том, что 15-летний школьник осмелился свободно водить машину на улице и пытаться сбежать от ДПС — потерявшие семейный контроль родители или царящая среди подростков мания хвастовства? Считаете ли вы необходимым еще больше ужесточить штрафы для родителей, допускающих несовершеннолетних к управлению автомобилем? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой поучительной статьей, чтобы все родители были бдительны!