В Андижане грузовик с отказавшими тормозами протаранил семь машин. Есть жертвы

В Булакбашинском районе Андижанской области грузовой автомобиль с отказавшей тормозной системой столкнулся с семью машинами. В результате погибли три человека, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения.

Согласно информации, ДТП произошло 10 октября около 09:40 на улице Кончилар махалли «Нефтчилар» района.

По предварительным данным, грузовой автомобиль марки HOWO, перевозивший грунт под управлением водителя 1978 года рождения, двигался по направлению «Нефтчилар — Кулла». Из-за неисправности тормозной системы водитель потерял управление над машиной.

В результате грузовик врезался в автомобили Cobalt, Nexia, BYD Song Plus и Nexia-2, двигавшиеся во встречном направлении, а также в припаркованные на обочине дороги машины Nexia-3, Damas и Matiz. В результате столкновения пострадали и магазины, расположенные вдоль улицы.

На месте происшествия скончались три гражданина. Водитель грузовика и еще три человека с различными телесными повреждениями были доставлены в районную больницу.

По данному факту Следственным отделом ОВД Булакбашинского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия по выяснению всех обстоятельств происшествия.