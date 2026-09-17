В Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгу

В школе №39 Касансайского района Наманганской области учитель начальных классов, как сообщается, избил ученика 1-го класса за то, что тот не смог прочитать книгу. По данному факту областным управлением дошкольного и школьного образования начата служебная проверка.

Отмечается, что в социальных сетях распространилось видео под заголовком «Ребенок был избит?». После этого управлением была создана рабочая группа, которая приступила к изучению ситуации.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 16 сентября около 10:30, во время 3-го урока. На нем учитель начальных классов несколько раз ударил первоклассника из-за того, что тот не смог прочитать книгу.

В настоящее время продолжается служебная проверка с целью дать правовую оценку инциденту, а также изучить действия должностных лиц, причастных к происшествию.

Сообщается, что по итогам проверки в отношении руководства школы и преподавателя будут приняты соответствующие меры в порядке, установленном законодательством.

Областное управление дошкольного и школьного образования заявило, что уделяет особое внимание обеспечению прав и законных интересов учащихся в учебных заведениях, уважению их чести и достоинства, а также предотвращению случаев насилия.