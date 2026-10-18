«Маленький вымогатель», презревший милостыню: казахстанские гости были в шоке (видео)

·6·Общество
«Маленький вымогатель», презревший милостыню: казахстанские гости были в шоке (видео)

Видеоролик, запечатлевший неприятный инцидент на одном из оживленных торговых рядов Ташкента, распространился в социальных сетях и вызвал широкие обсуждения и возмущения.

Гости, приехавшие с туристическим визитом из соседнего Казахстана в нашу столицу, столкнулись с неожиданным отношением и агрессией, когда попытались дать 5 тысяч сумов милостыни несовершеннолетнему ребенку, просившему деньги на улице.

«Дай не 5 тысяч, а 100 тысяч!»: Как произошел инцидент?

На кадрах четко видно поведение ребенка, подошедшего к туристам, которые ели на территории рынка:

  • Отказ от милостыни: Казахстанские туристы с намерением помочь мальчику на улице протянули купюру номиналом 5 000 сумов;

  • Требование крупной суммы и недовольство: Ребенок отказался брать эти деньги, демонстративно отвернулся и потребовал от гостей дать ему 100 тысяч сумов;

  • Оскорбления и грубость: После того как туристы отказались давать столь крупную сумму, несовершеннолетний ребенок обругал гостей различными оскорбительными словами и проявил агрессивное поведение с помощью жестов;

  • Изумление туристов: Гости, оказавшиеся в шоковом состоянии от неожиданного поведения, запечатлели этот инцидент на камеру телефона и выложили в сети.

Общественный резонанс: Кто стоит за детьми?

Данное происшествие вызвало резкую критику и серьезные вопросы среди пользователей:

  • Удар по туристическому имиджу: Возникновение подобных ситуаций перед лицом иностранных туристов, приезжающих в наш город, наносит серьезный ущерб имиджу извечного гостеприимства, культуры узбекского народа и безопасности города;

  • Проблема родителей и бесконтрольности: Наблюдатели в сети подчеркивают, что за столь грубое поведение несовершеннолетнего ребенка и его бесконтрольное занятие попрошайничеством на улице напрямую несут ответственность его родители;

  • Угроза «бизнеса попрошайничества»: Многие отмечают, что требование детьми крупных сумм с помощью такой «четкой тактики» свидетельствует о том, что за ними могут стоять третьи лица или организованные группы, управляющие ими.

Общественные активисты требуют от правоохранительных органов и инспекции по делам несовершеннолетних оперативно изучить данный инцидент и принять законные меры в отношении родителей ребенка.

Ташкентский рынокКазахстанские туристыденьгизатребованные ребенкомВидео из Ташкента
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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