Официальный и практический визит специального представителя Президента США по Южной и Центральной Азии Сержио Гора в Узбекистан запоминается не только переговорами на высшем уровне, но и неформальными, теплыми встречами, богатыми национальным колоритом.

Заведующая Отделом Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева и родившийся в Ташкенте американский дипломат Сержио Гор вместе осмотрели один из местных рынков столицы.

«Прогулка по рынку с моей подругой Саидой Мирзиёевой доставила мне удовольствие»

Специальный представитель Президента США тепло поделился впечатлениями от этого визита на своей странице в социальных сетях:

«Очень рад вернуться в Узбекистан! Прогулка по местному рынку с моей подругой Саидой Мирзиёевой доставила мне огромное удовольствие», — написал Сержио Гор.

На представленной фотографии можно увидеть, как оба официальных лица свободно и в приподнятом настроении прогуливаются по рынку местных животных и птиц. Как простые граждане, они поближе познакомились с живой атмосферой рынка, продукцией национального хозяйства и торговыми рядами.

Возвращение родившегося в Ташкенте дипломата в родной город

Этот визит Сержио Гора имеет и символическое значение для его личной жизни:

Очарование родного края: Как известно, Сержио Гор родился именно в городе Ташкенте, и его теплая любовь и уважение к Узбекистану отчетливо проявляются и в его дипломатической деятельности;

Сила неформальной дипломатии: Подобные открытые и дружеские беседы, свободные от правил протокола, служат укреплению уз доверия между двумя странами, а также яркому проявлению культуры открытости и гостеприимства нашей страны на международной арене.

Эта фотография Саиды Мирзиёевой и Сержио Гора на местном рынке вызывает большой интерес и теплые комментарии у пользователей социальных сетей.