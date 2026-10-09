Как нашли потерянные 10 тысяч долларов гражданина Казахстана? (видео)

·49·Общество
Как нашли потерянные 10 тысяч долларов гражданина Казахстана? (видео)

В Ташкентском метрополитене произошел случай, ставший ярким примером честности и оперативности. Гражданин, приехавший из соседнего Казахстана в столицу с целью покупки автомобиля, по неосторожности обронил на станции метро ровно 10 тысяч долларов США. Благодаря бдительности сотрудников органов внутренних дел и современным камерам видеонаблюдения крупная сумма была в короткие сроки возвращена законному владельцу в полном объеме.

Благодаря кадрам, предоставленным ГУП «Ташкентский метрополитен» и Управлением по обеспечению безопасности на транспорте МВД, стало известно, как произошел этот инцидент и как он был разрешен.

Богатство, оставшееся на перроне: что запечатлели камеры?

Инцидент произошел на 3-й станции Ташкентской надземной кольцевой линии метро:

  • Момент неосторожности: Гражданин соседнего государства, побывавший на автомобильном рынке в Сергелийском районе Ташкента, но не совершивший покупку, возвращался обратно и не заметил, как во время движения по платформе метро у него выпала крупная сумма наличных денег;

  • Ситуация на перроне: На камерах видеонаблюдения отчетливо была видна пачка денег в белом свертке, лежащая возле желтой линии на перроне;

  • Бдительность пассажиров: Один из пассажиров, проходивших по перрону метрополитена, заметил лежащие на земле деньги, наклонился, поднял их, сообщил об этом сотрудникам отдела обеспечения безопасности и передал их в руки ответственных сотрудников.

Оперативное разбирательство и процесс возврата денег

После инцидента система видеонаблюдения была проанализирована, установлены личность и маршрут лица, обронившего средства:

  • Поиск законного владельца: Сотрудники органов внутренних дел оперативно подтвердили, что утерянные средства принадлежат гражданину Казахстана, и связались с ним;

  • Возврат в полном объеме: После оформления процедур денежные средства в размере 10 000 долларов США были возвращены их владельцу без уменьшения хотя бы на один доллар, до последней копейки.

«Все мои деньги возвращены. Спасибо всем!»

Гражданин Казахстана, неожиданно и в короткие сроки вернувший свои деньги, не скрывал своего удивления оперативной и честной работой правоохранительных органов Узбекистана:

«Все мои деньги возвращены полностью. Большое спасибо всем! Выражаю особую благодарность сотрудникам органов внутренних дел и метрополитена. Они действовали очень быстро и на профессиональном уровне», — говорит выразивший свою благодарность гость.

Данный случай в очередной раз на практике доказал высокий уровень организации системы безопасности и контроля в Ташкентском метрополитене, а также высокую ответственность и преданность долгу со стороны сотрудников сферы.

Ташкентский метрополитенгражданин КазахстанаГУПТранспортное МВД
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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