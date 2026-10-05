В Ташкенте задержан вымогавший деньги у бывшей возлюбленной шантажист (видео)

В Сергелийском районе города Ташкента сотрудники правоохранительных органов провели очередное оперативное мероприятие, в ходе которого с поличным был задержан мужчина, вымогавший деньги путем шантажа своей бывшей возлюбленной. Преступный план мужчины, который нарушал покой вышедшей замуж женщины и пытался загнать её в тупик с помощью несуществующих фотографий, был сорван благодаря вмешательству оперативных служб.

Как выяснилось, этот человек ранее общался с потерпевшей, однако после того, как девушка вышла замуж за другого человека, он решил незаконно вымогать у неё деньги.

«Хотя у меня не было её фотографий...» — Сценарий запугивания

Задержанный гражданин Сырдарьинской области полностью признал свою вину и рассказал, как был организован процесс шантажа:

«Мы встречались, потом она вышла замуж за другого парня. Хотя у меня не было никаких её компрометирующих или откровенных фотографий, я запугивал её словами: “если не дашь денег, я покажу их твоему мужу”, и потребовал от девушки 6 миллионов сумов».

Женщина, оказавшись перед угрозой фальшивых угроз и разрушения семьи, вовремя решила обратиться в правоохранительные органы.

Оперативное задержание в Сергели

В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками оперативных служб ГУВД города Ташкента на территории Сергелийского района, подозреваемый был пойман с поличным в момент получения требуемых денег.

По данному факту ответственными ведомствами оформлены соответствующие документы, в отношении этого лица возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия.