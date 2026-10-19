В Бухаре зарплата учителя математики превысила 30 миллионов сумов

·43·Общество
В Бухаре зарплата учителя математики превысила 30 миллионов сумов

В Узбекистане уделяется особое внимание материальному стимулированию педагогов, добивающихся высоких результатов. В результате ежемесячный доход некоторых преподавателей, повышающих свою квалификацию и знания, также значительно возрастает.

Согласно данным, в Бухарской области 2 105 учителей, в том числе 250 учителей в Гиждуванском районе, получают зарплату, превышающую 1 000 долларов в месяц. А один из преподавателей математики, работающих в Гиждуване, за счет международных сертификатов и различных надбавок увеличил свой ежемесячный доход более чем до 30 миллионов сумов. Это эквивалентно почти 3 000 долларов.

Кроме того, внедряются новые меры стимулирования, направленные на поддержку педагогов. Предусмотрено предоставление 50-процентной надбавки учителям точных наук, имеющим национальный сертификат, а передовых педагогов планируется награждать единовременной премией в размере 30 миллионов сумов.

Помимо этого, запланирована стажировка 1 000 учителей за рубежом, при этом их расходы на экзамены будут полностью покрыты. Определено выделение беспроцентных кредитов на оплату контракта на высшее образование детям педагогов, имеющих стаж работы не менее 15 лет, а преподавателям, подготовившим победителей предметных олимпиад, будет присваиваться высшая квалификационная категория напрямую.

Бухарская областьГиждуванский районматериальное стимулированиемеждународный сертификат
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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