В Ферганской области задержан парень, вымогавший деньги у 17-летней девушки угрозами распространения ее интимных фото

В Ферганской области задержан мужчина, который угрожал распространить в интернете личные фотографии 17-летней девушки, с которой познакомился в социальных сетях, и требовал у нее деньги. Путем угроз он успел получить от девушки 595 тысяч сумов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Как выяснилось, житель Багдадского района Ферганской области познакомился в социальных сетях с девушкой 2009 года рождения, проживающей в Гиждуванском районе Бухарской области. В ходе общения он представился Али.

Впоследствии парень получил доступ к личным фотографиям девушки и начал угрожать их публикацией в сети. За неразглашение снимков он требовал у нее деньги.

В результате угроз 18 октября 2026 года девушка перевела 595 тысяч сумов на банковскую карту, оформленную на имя знакомого злоумышленника.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство). В настоящее время проводятся следственные действия.