В Ферганской области задержан парень, вымогавший деньги у 17-летней девушки угрозами распространения ее интимных фото
В Ферганской области задержан мужчина, который угрожал распространить в интернете личные фотографии 17-летней девушки, с которой познакомился в социальных сетях, и требовал у нее деньги. Путем угроз он успел получить от девушки 595 тысяч сумов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Как выяснилось, житель Багдадского района Ферганской области познакомился в социальных сетях с девушкой 2009 года рождения, проживающей в Гиждуванском районе Бухарской области. В ходе общения он представился Али.
Впоследствии парень получил доступ к личным фотографиям девушки и начал угрожать их публикацией в сети. За неразглашение снимков он требовал у нее деньги.
В результате угроз 18 октября 2026 года девушка перевела 595 тысяч сумов на банковскую карту, оформленную на имя знакомого злоумышленника.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство). В настоящее время проводятся следственные действия.
- #Ферганская область
- #Министерство внутренних дел
- #Багдадский район
- #Гиждуванский район
- #Бухарская область
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