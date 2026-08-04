Вводится новый порядок сертификации учителей начальных классов

В Узбекистане сообщается о введении нового национального порядка сертификации, направленного на оценку знаний и профессионального мастерства учителей начальных классов. Новый подход предусматривает проверку не только знания педагогом предмета, но и умения обучать ему детей и организовывать учебный процесс.

Ожидается, что заявления будут приниматься в электронной форме, результаты будут рассчитываться по международной модели Раша, а успешно прошедшему отбор кандидату выдадут сертификат с КР-кодом. Наивысший результат — А+, минимальный уровень сертификата — К.

Что будет проверяться при новой оценке?

Согласно представленному вами порядку, экзамен для учителей начальных классов охватывает три основных направления:

теоретические знания по предметам начального образования;

методика преподавания предметов;

педагогическое мастерство и принятие решений в профессиональных ситуациях.

Главное отличие этого изменения заключается в том, что одного знания содержания учебника наизусть будет недостаточно. Учитель также должен будет продемонстрировать навыки выбора метода с учётом возраста ученика, простого объяснения сложных тем, работы с детьми разного уровня способностей в классе и оценки эффективности урока.

Таким образом, сертификат может превратиться из документа, подтверждающего знание предмета, в критерий общей профессиональной компетентности педагога.

Заявление через мй.гов.уз подаётся

Планируется полностью оцифровать новую систему. Учитель подаст заявление через личный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг, а затем сможет в электронном виде отслеживать результат.

В рамках действующей услуги по национальной сертификации по общеобразовательным предметам заявление также через мй.гов.уз подаётся, отдельные документы не требуются, а на весь процесс необходимо около трёх минут.

Это может сократить необходимость посещения педагогами территориальных ведомств, сбора бумажных документов и длительного ожидания результата.

В размере оплаты есть существенное различие

Согласно представленным данным, за участие в экзамене взимается плата в размере 1,5 базовой расчётной величины, действующей на день подачи заявления.

Основной сбор по действующему сертификату по общеобразовательным предметам также установлен в размере 1,5 БРВ. Однако при получении услуги через мй.гов.уз применяется скидка 10 процентов, поэтому сейчас портал указывает оплату в размере 1,35 БРВ.

Поэтому после запуска отдельной услуги для учителей начальных классов фактическую сумму к оплате следует ещё раз проверить на странице портала. Плата не является фиксированной суммой в сумах — она меняется в зависимости от БРВ на день подачи заявления.

Как модель Раша рассчитывает результат?

Планируется рассчитывать результаты экзамена не на основе простого «количества правильных ответов», а по международной модели Раша.

Этот метод позволяет сопоставлять результаты участников, сдававших экзамен в разные дни и по разным вариантам. Если один вариант окажется легче, а другой сложнее, эта разница не должна несправедливо влиять на итоговый результат.

По разъяснению Агентства по оценке знаний и навыков, для этого используются «якорные вопросы», которые неизменно включаются в несколько вариантов. Они помогают определить сложность каждого варианта и привести результаты к единой шкале.

Таким образом, для получения 60 баллов не обязательно, чтобы все участники правильно ответили на одинаковое количество вопросов. Результат формируется с учётом сложности вопросов и общих статистических показателей теста.

Как распределяются уровни сертификата?

Действующая шкала оценки национального сертификата состоит из шести уровней. Эти границы применяются и в официальных результатах.

Набранный результат Уровень сертификата 70 баллов и выше А+ 65–69,9 балла А 60–64,9 балла Б+ 55–59,9 балла Б 50–54,9 балла К+ 46–49,9 балла К менее 46 баллов Сертификат не выдаётся

В исходном тексте для результата 65–69,9 балла была указана буква «Дж», однако в официальной шкале это уровень А считается.

Наличие шкалы позволяет учителю увидеть не только результат «сдал» или «не сдал», но и точнее оценить уровень своей подготовки.

Сертификат может быть выдан в течение одного рабочего дня

Согласно представленному вами порядку, после завершения оценки успешно прошедшему участнику в течение одного рабочего дня оформляется электронный сертификат с КР-кодом.

С помощью КР-кода можно проверить подлинность документа и в электронном виде предоставить его работодателю или соответствующей организации. Ожидается, что для получения бумажной копии не потребуется отдельно посещать ведомство.

Результаты действующей национальной сертификации также на портале мй.гов.уз публикуются в разделе «Мои заявления», а сертификат можно скачать в электронном виде.

Что делать учителю, не согласному с результатом?

Сообщается, что в новом порядке процедура апелляции также будет организована онлайн. Педагог, не согласный с результатом, сможет направить электронное обращение в течение трёх дней после его публикации.

Поскольку этот срок очень короткий, после публикации результата учителю следует:

проверить личный кабинет; просмотреть начисленные баллы; при наличии возражений направить апелляцию, не дожидаясь последнего дня.

Апелляция не означает повторную сдачу экзамена. Это официальное обращение, подаваемое для проверки того, были ли допущены ошибки в процессе оценки.

Даст ли сертификат надбавку к зарплате?

Один из важнейших вопросов — какие практические преимущества новый сертификат даст учителю.

В представленных данных не указаны:

срок действия сертификата;

уровень, начиная с которого предоставляется надбавка;

порядок учёта сертификата при аттестации;

влияние на квалификационную категорию;

срок повторной сдачи

экзамена.

Действующий национальный сертификат по общеобразовательным предметам выдаётся на три года. Однако будет ли специальный профессиональный сертификат для учителей начальных классов действовать в течение такого же срока, должен определить отдельный нормативный документ.

Поэтому пока не следует спешить с выводом, что сертификат автоматически даёт надбавку или более высокую категорию.

С чего учителям начать подготовку?

Если в новой системе также будут проверяться методика и педагогическое мастерство, одного заучивания сборников тестов будет недостаточно.

Основными направлениями подготовки могут быть:

Знание предметов: основные темы родного языка, читательской грамотности, математики и естественных наук, преподаваемые в начальных классах.

Методика: объяснение темы с учётом возрастных особенностей, постановка целей урока, дифференциация заданий и работа с ошибками ученика.

Педагогические ситуации: конфликты в классе, отставание ученика, общение с родителями и ситуации, связанные с инклюзивным образованием.

Оценочная грамотность: объективная оценка результата ученика, предоставление обратной связи и планирование следующего урока на основе полученных результатов.

После публикации официальной спецификации теста и примерных заданий подготовку следует адаптировать именно к этим документам.

Сертификация будет введена и по праву

С 2026/2027 учебного года предусмотрено введение тестовых испытаний для оценки уровня знаний по праву и порядка выдачи сертификата государственного образца. Эта задача предусмотрена указом Президента № ПФ–232 от 26 ноября 2025 года.

Однако структура теста по праву, критерии оценки и льготы для учителей должны быть утверждены отдельным порядком.

Почему важна новая система?

Начальное образование считается важнейшим фундаментом последующего обучения ребёнка. Именно на этом этапе формируются первоначальные навыки чтения, письма, счёта и самостоятельного мышления.

Поэтому оценивать учителя начальных классов только по предметным вопросам недостаточно. Педагог должен не только знать тему, но и уметь донести её до ребёнка с учётом его возраста и способностей.

Если новая система сертификации будет организована правильно, она может дать возможность:

выявлять сильных педагогов;

определять для учителей чёткие направления развития;

снижать влияние человеческого фактора при оценивании;

стимулировать профессиональное мастерство;

повышать качество начального образования

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Однако эффективность системы будет зависеть от качества тестовых вопросов, практической ценности методических заданий, прозрачности апелляции и того, как сертификат повлияет на деятельность учителя.

Некоторые детали ещё должны быть официально раскрыты

В открытых официальных источниках подтверждены модель Раша, электронная подача заявления, порядок оплаты и шкала уровней национальной сертификации по общеобразовательным предметам. Однако полностью найти отдельное новое положение, предназначенное для учителей начальных классов, самостоятельно не удалось.

Поэтому окончательная информация о первой дате экзамена, количестве вопросов, сроке действия сертификата и условиях надбавки станет известна после официального объявления соответствующего министерства или Агентства по оценке знаний и навыков.

Как вы считаете, что важнее при оценке учителей начальных классов — знание предмета или мастерство преподавания? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!