Этой зимой в Узбекистане не будут отключать свет? Минэнерго дало комментарий

·63·Узбекистан
Этой зимой в Узбекистане не будут отключать свет? Минэнерго дало комментарий

Министерство энергетики сообщило, что в текущем осенне-зимнем сезоне в Узбекистане не будет внеплановых отключений электроэнергии. По словам представителя ведомства, электрические сети приведены в готовность к зимнему сезону.

При этом отмечается, что в некоторых регионах электроснабжение может временно прерываться в ходе проведения работ по обновлению и ремонту устаревшего оборудования. В таких случаях население будет предупреждаться заранее.

По данным министерства, в 2025 году жалобы, связанные с электроснабжением, сократились на 40 процентов и составили 44 тысячи. А количество обращений по поводу отключений света уменьшилось почти в два раза.

Министерство энергетикиЭлектроэнергияОсенне-зимний сезонОтключения электроэнергии
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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