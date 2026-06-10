Атлетико Мадрид высмеял Реал Мадрид из-за ситуации с Хулианом Альваресом

·3·Спорт
Атлетико Мадрид высмеял Реал Мадрид из-за ситуации с Хулианом Альваресом

Атлетико Мадрид жестоко высмеял своего принципиального соперника Реал Мадрид в социальных сетях. Поводом стало неожиданное заявление «королевского клуба» об официальном предложении в размере 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса. «Матрасники» с иронией отвергли этот анонс, подчеркнув, что соседи выглядят еще более смешно, чем Барселона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Реал Мадрид сделал неожиданный шаг, опубликовав официальное заявление о своей трансферной деятельности. Клуб с «Сантьяго Бернабеу» подтвердил, что предложил Атлетико Мадрид 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса, но получил отказ. После этого отказа сообщается, что Лос-Бланкос, возможно, придется выплатить отступные в размере 500 миллионов евро, чтобы заполучить нападающего.

Атлетико Мадрид резко ответил городским соперникам на своей официальной странице. Клуб опроверг любые трансферные переговоры и высмеял Реал Мадрид: «Внесем ясность в заявление наших соседей: во-первых, ваше видео о Папе Римском оборвалось на моменте, где он говорит, что является фанатом Атлетико. Во-вторых, мы не благодарим вас ни за что и не рассматриваем никаких предложений по Хулиану».

Атака в социальных сетях на этом не закончилась. Атлетико Мадрид нанес еще один удар, написав: «Как мы можем не ладить с вами, если вы смешите нас даже больше, чем Барселона?». Также они обратились к президенту Реал Мадрид с просьбой прекратить «кражу» игроков академии.

Несколько дней назад Барселона оказалась в похожей ситуации, сделав предложение в 100 миллионов евро за Ламине Ямаля. Тогда Атлетико Мадрид в шутку предложил билеты и семечки в обмен на молодую звезду. Теперь двум гигантам Испании предстоит прийти к единому решению: отказаться от трансфера Хулиана Альвареса или потратить огромные средства.

Реал МадридАтлетико МадридХулиан АльваресБарселонаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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