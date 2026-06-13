Сможет ли Флориан Вирц проявить себя в Ливерпуле

Осенью прошлого года, во время неудачной серии игр «Ливерпуля», Флориан Вирц оказался в центре критики. Эксперты, такие как Гари Линекер, отмечали, что временное исключение «десятки» из основного состава Арне Слота может пойти ему на пользу. По мнению Линекера, покупка за 100 миллионов фунтов всё равно оправдает себя, так как его мастерство в Лиге чемпионов и Бундеслиге не вызывает сомнений. Об этом сообщает Goal.com .

Однако не все смотрят на будущее немецкой звезды оптимистично. Джейми Каррагер назвал действия игрока на поле просто «дисциплинированными», а Гари Невилл заявил, что он стал «проблемой» для команды. Особенно после поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» со счётом 3:0, Невилл подчеркнул, что Вирц выглядел на поле как ребёнок и не соответствует физическим требованиям Английской Премьер-лиги.

Сам Флориан Вирц признал, что в своём первом сезоне в Англии ему нужно работать над физической формой. По его словам, он должен был стать сильнее и адаптироваться к новой среде. Теперь футболист, являющийся одной из ключевых фигур сборной Германии, намерен показать свой истинный уровень на Чемпионате мира и положить конец всем сомнениям.