Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Опытный защитник сборной Узбекистана Умар Эшмуродов решил завершить свою международную карьеру. Футболист, попавший в заявку на чемпионат мира, но не принявший участия ни в одном матче, обратился к болельщикам с трогательными словами.
За кратким заявлением 33-летнего защитника стоят несколько лет упорного труда в национальной футболке, 39 матчей и одна несбывшаяся последняя мечта.
«Теперь продолжим в качестве болельщика»
Умар Эшмуродов сообщил о завершении карьеры в сборной через свою официальную страницу в Instagram.
«Национальная сборная — это мечта, честь, достоинство, гордость... Теперь продолжим в качестве болельщика. Вперед, Узбекистан!» — написал футболист.
Эти слова за короткое время привлекли внимание фанатов и вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.
Поехал на Мундиаль, но не вышел на поле
Защитник «Насафа» был включен в окончательную заявку сборной Узбекистана на ЧМ-2026.
Однако тренерский штаб во главе с Фабио Каннаваро не дал ему шанса ни в одном из трех матчей группового этапа. Таким образом, Эшмуродов не провел ни одной минуты на историческом чемпионате мира.
Опытный футболист так и не получил возможности попрощаться с болельщиками на зеленом газоне в составе национальной команды.
Карьера в сборной в цифрах
Умар Эшмуродов впервые вышел на поле в футболке сборной Узбекистана в 2020 году.
Показатель
Результат
Возраст
33
Дебют в сборной
2020 год
Матчи
39
Игровое время на ЧМ-2026
0 минут
Текущий клуб
«Насаф»
Он сервед сборной своей надежностью в центре защиты, борьбой в воздухе и опытом в больших матчах.
Конец одной эпохи
Решение Эшмуродова было объявлено после завершения первого в истории Узбекистана чемпионата мира. Хотя футболист не смог сыграть на турнире, он отправился на него в составе сборной и стал свидетелем важного этапа национального футбола.
Теперь он заявил, что будет поддерживать сборную Узбекистана с трибун, как обычный болельщик.
Как вы считаете, стоило ли дать Умару Эшмуродову шанс в последнем матче чемпионата мира? Пишите свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.
…