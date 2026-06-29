Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной

·51·Спорт
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной

Опытный защитник сборной Узбекистана Умар Эшмуродов решил завершить свою международную карьеру. Футболист, попавший в заявку на чемпионат мира, но не принявший участия ни в одном матче, обратился к болельщикам с трогательными словами.

За кратким заявлением 33-летнего защитника стоят несколько лет упорного труда в национальной футболке, 39 матчей и одна несбывшаяся последняя мечта.

«Теперь продолжим в качестве болельщика»

Умар Эшмуродов сообщил о завершении карьеры в сборной через свою официальную страницу в Instagram.

«Национальная сборная — это мечта, честь, достоинство, гордость... Теперь продолжим в качестве болельщика. Вперед, Узбекистан!» — написал футболист.

Эти слова за короткое время привлекли внимание фанатов и вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной

Поехал на Мундиаль, но не вышел на поле

Защитник «Насафа» был включен в окончательную заявку сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Однако тренерский штаб во главе с Фабио Каннаваро не дал ему шанса ни в одном из трех матчей группового этапа. Таким образом, Эшмуродов не провел ни одной минуты на историческом чемпионате мира.

Опытный футболист так и не получил возможности попрощаться с болельщиками на зеленом газоне в составе национальной команды.

Карьера в сборной в цифрах

Умар Эшмуродов впервые вышел на поле в футболке сборной Узбекистана в 2020 году.

Показатель

Результат

Возраст

33

Дебют в сборной

2020 год

Матчи

39

Игровое время на ЧМ-2026

0 минут

Текущий клуб

«Насаф»

Он сервед сборной своей надежностью в центре защиты, борьбой в воздухе и опытом в больших матчах.

Конец одной эпохи

Решение Эшмуродова было объявлено после завершения первого в истории Узбекистана чемпионата мира. Хотя футболист не смог сыграть на турнире, он отправился на него в составе сборной и стал свидетелем важного этапа национального футбола.

Теперь он заявил, что будет поддерживать сборную Узбекистана с трибун, как обычный болельщик.

Как вы считаете, стоило ли дать Умару Эшмуродову шанс в последнем матче чемпионата мира? Пишите свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

Умар ЭшмуродовУзбекистанНасафФабио КаннавароInstagram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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