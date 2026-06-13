Перед Чемпионатом мира украдены бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема

·45·Спорт
Перед Чемпионатом мира украдены бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема

Полиция штата Миссури, США, арестовала двух подозреваемых в краже экипировки сборной Англии перед Чемпионатом мира 2026 года. Этот неожиданный инцидент создал серьезные проблемы для команды под руководством Томаса Тухеля перед стартовым матчем турнира против Хорватии. Об этом сообщает Goal.com .

Полицейское управление Канзас-Сити подтвердило начало расследования по факту нападения на транспортное средство, перевозившее экипировку сборной Англии. Кража произошла во время транспортировки снаряжения на базу «Трех львов». По данным полиции, двое подозреваемых будут находиться под стражей до завершения следственных действий.

Масштаб кражи вызвал серьезную обеспокоенность в лагере англичан, особенно учитывая пропажу личных вещей лидеров команды. По сообщениям, среди украденных предметов — специально изготовленные бутсы капитана команды Гарри Кейна и звезды «Реал Мадрида» Джуда Беллингема. В современном футболе бутсы максимально персонализированы для комфорта и эффективности игрока.

Помимо обуви, воры похитили большое количество официальных мячей и тренировочного инвентаря. Некоторые источники утверждают, что после этого сбоя в системе безопасности в распоряжении команды остался всего один официальный мяч. Также пропали важные инструменты для тактического анализа и оборудование для восстановления, включая массажные столы.

В настоящее время администрация команды принимает экстренные меры для восполнения утраченного инвентаря в Канзас-Сити. Сборная Англии переехала на базу Свопе Соккер Виллаге из лагеря в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Пропажа была обнаружена в пятницу вечером во время разгрузки багажа.

АнглияЧемпионат мираГарри КейнДжуд БеллингемРеал Мадрид
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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