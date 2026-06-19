Вице-президент Всемирного банка высоко оценил цифровую систему Мирзо-Улугбекского района
В рамках пятого престижного Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице, иностранные делегации и представители крупных финансовых институтов близко знакомятся с коренными реформами в стране и процессами социально-экономического развития регионов.
В рамках данного форума 17 июня этого года вице-президент Всемирного банка Сангбу Ким посетила хокимият Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Высокопоставленного гостя встретили заместитель хокима города Ташкента Алишер Дусмухамедов и хоким Мирзо-Улугбекского района Боходир Гаибназаров.
Цифровые решения в управлении районом: детали встречи
В ходе встречи иностранным гостям были представлены новейшие современные подходы и экономические проекты, внедренные в деятельность хокимията района.
Основные оцененные направления
Внедренные механизмы и их преимущества
Система управления
Обеспечение прозрачности и открытости государственных органов
Комплексное развитие
Специальные проекты, направленные на социально-экономические перспективы территории
Цифровой контроль
Оперативные инструменты цифрового управления, минимизирующие человеческий фактор
В центре внимания: «Центр ситуаций»
Самая примечательная часть презентации была посвящена деятельности «Центра ситуаций», организованного в хокимияте района. Данный центр считается одной из самых эффективных цифровых систем управления современными мегаполисами.
Как работает «Центр ситуаций»?
Система в режиме реального времени (реал-тиме) автоматически выявляет социальные, коммунальные или инфраструктурные проблемы на территории. Это позволяет местному руководству оперативно устранять возникшие недостатки и реагировать на обращения населения за считанные секунды.
Продолжайте следить за нами за самыми жаркими встречами, перспективными соглашениями и дневником реформ в рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице!
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