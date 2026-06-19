Вице-президент Всемирного банка высоко оценил цифровую систему Мирзо-Улугбекского района

·1·Узбекистан
Вице-президент Всемирного банка высоко оценил цифровую систему Мирзо-Улугбекского района

В рамках пятого престижного Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице, иностранные делегации и представители крупных финансовых институтов близко знакомятся с коренными реформами в стране и процессами социально-экономического развития регионов.

В рамках данного форума 17 июня этого года вице-президент Всемирного банка Сангбу Ким посетила хокимият Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Высокопоставленного гостя встретили заместитель хокима города Ташкента Алишер Дусмухамедов и хоким Мирзо-Улугбекского района Боходир Гаибназаров.

Цифровые решения в управлении районом: детали встречи

В ходе встречи иностранным гостям были представлены новейшие современные подходы и экономические проекты, внедренные в деятельность хокимията района.

Основные оцененные направления

Внедренные механизмы и их преимущества

Система управления

Обеспечение прозрачности и открытости государственных органов

Комплексное развитие

Специальные проекты, направленные на социально-экономические перспективы территории

Цифровой контроль

Оперативные инструменты цифрового управления, минимизирующие человеческий фактор

В центре внимания: «Центр ситуаций»

Самая примечательная часть презентации была посвящена деятельности «Центра ситуаций», организованного в хокимияте района. Данный центр считается одной из самых эффективных цифровых систем управления современными мегаполисами.

Как работает «Центр ситуаций»?

Система в режиме реального времени (реал-тиме) автоматически выявляет социальные, коммунальные или инфраструктурные проблемы на территории. Это позволяет местному руководству оперативно устранять возникшие недостатки и реагировать на обращения населения за считанные секунды.

Продолжайте следить за нами за самыми жаркими встречами, перспективными соглашениями и дневником реформ в рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице!

Всемирный банкСангбу КимТашкентМирзо Улугбекский районАлишер Дусмухамедов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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