Вице-президент Всемирного банка высоко оценил цифровую систему Мирзо-Улугбекского района

В рамках пятого престижного Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице, иностранные делегации и представители крупных финансовых институтов близко знакомятся с коренными реформами в стране и процессами социально-экономического развития регионов.

В рамках данного форума 17 июня этого года вице-президент Всемирного банка Сангбу Ким посетила хокимият Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Высокопоставленного гостя встретили заместитель хокима города Ташкента Алишер Дусмухамедов и хоким Мирзо-Улугбекского района Боходир Гаибназаров.

Цифровые решения в управлении районом: детали встречи

В ходе встречи иностранным гостям были представлены новейшие современные подходы и экономические проекты, внедренные в деятельность хокимията района.

Основные оцененные направления Внедренные механизмы и их преимущества Система управления Обеспечение прозрачности и открытости государственных органов Комплексное развитие Специальные проекты, направленные на социально-экономические перспективы территории Цифровой контроль Оперативные инструменты цифрового управления, минимизирующие человеческий фактор

В центре внимания: «Центр ситуаций»

Самая примечательная часть презентации была посвящена деятельности «Центра ситуаций», организованного в хокимияте района. Данный центр считается одной из самых эффективных цифровых систем управления современными мегаполисами.

Как работает «Центр ситуаций»? Система в режиме реального времени (реал-тиме) автоматически выявляет социальные, коммунальные или инфраструктурные проблемы на территории. Это позволяет местному руководству оперативно устранять возникшие недостатки и реагировать на обращения населения за считанные секунды.

Продолжайте следить за нами за самыми жаркими встречами, перспективными соглашениями и дневником реформ в рамках пятого Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в нашей столице!