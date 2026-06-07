Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана

·122·Спорт
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана

Мы стоим на пороге самого престижного футбольного праздника, приковавшего внимание всего мира — чемпионата мира! Участие нашей национальной сборной в этом великом турнире впервые в истории и старт в первом же туре против одного из самых грозных грандов Южной Америки — Колумбии — заставляет сердца миллионов болельщиков в нашей стране биться чаще. Наши соперники из-за океана также серьезно готовятся к предстоящей исторической встрече. Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо на пресс-конференции перед последним товарищеским матчем с Иорданией подробно остановился на тактических секретах сборной Узбекистана и планах игры против нее.

Ниже представляем вашему вниманию самые интересные и резонансные мысли опытного специалиста.

Тактический план и анализ сборной Колумбии

Нестор Лоренсо рассматривает матч против Иордании не просто как товарищеский, а как «репетицию» перед игрой с нашей командой. Текущее состояние команды и процесс изучения соперников подробно отражены в следующей специальной интегрированной таблице:

Этапы подготовки

Мнение и анализ тренера

Аспекты, связанные со сборной Узбекистана

Проверка с Иорданией

Сборная Иордании преодолела сложные отборочные матчи и считается очень дисциплинированной командой в тактическом плане.

Их стиль игры (схема 5-3-2 или 5-4-1) очень похож на нашего первого соперника на чемпионате мира Узбекистан.

Тактика соперника тщательно изучается

Колумбийцы провели полный анализ тактических аспектов узбекского футбола.

Отмечено, что Узбекистан в зависимости от ситуации может играть по схеме 3-4-3 с тремя центральными защитниками .

Состояние звезд

В распоряжении команды есть лидеры, способные решить исход матча, такие как Хамес Родригес и Хуан Кинтеро.

Выход этих легендарных звезд на поле сделает линию атаки Колумбии еще более опасной для нашей команды.

По мнению Нестора Лоренсо, самое важное для Колумбии — не то, кто соперник, а то, чтобы показать свою игру на поле и найти пути к победе.

«За нами стоят 50 миллионов колумбийцев!»

Главный тренер сборной подчеркнул, что, несмотря на различную критику в стране и смонтированные видео в социальных сетях, футболисты искренне преданы своей родине:

«Независимо от того, какой футболист выйдет на поле с капитанской повязкой, у нас всегда звучит один лозунг: мы выходим на поле, чтобы подарить радость 50 миллионам колумбийцев, осветить их лица. Наша цель — шаг за шагом продвигаться вперед и дойти до финала чемпионата мира!» — говорит Лоренсо.

Тренер также остановился на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике, где пройдет матч против Узбекистана, отметив, что эта арена обладает великой историей, подобно «Маракане», и выразил надежду на красивый старт именно там.

Взгляд с места событий: Очевидно, что сборная Колумбии не рассматривает нашу команду просто как обычного соперника. Они тщательно изучили все, вплоть до игры Узбекистана с пятью защитниками, тактических схем и сильных сторон. Но наши парни тоже едут на чемпионат мира не просто туристами! Железная дисциплина, напор и жажда победы нашей сборной способны заставить врасплох любого гранда. Если за нашим соперником стоят 50 миллионов колумбийцев, то за нашими парнями — более 38 миллионов болельщиков-узбекистанцев! Если повезет, наша национальная сборная покажет свою истинную силу на стадионе «Ацтека» и удивит весь мир. Удачи и побед нашим парням!

Напоминаем, что историческая встреча между сборными Колумбии и Узбекистана в группе «К» чемпионата мира начнется 18 июня в 07:00 утра по ташкентскому времени . Не пропустите!

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КолумбияУзбекистанНестор ЛоренсоИорданияХамес Родригес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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