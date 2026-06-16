Наступил великий день, которого миллионы наших соотечественников мечтали десятилетиями и который беспрецедентен в истории узбекского футбола. Национальная сборная нашей страны впервые в своей истории выйдет на поле группового этапа чемпионата мира. В этом году 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени на одном из великолепных стадионов Мехико наших соотечественников ждет крайне напряженный и исторический поединок против одного из сильнейших и опаснейших грандов Южной Америки — сборной Колумбии.

В то время как внимание всего узбекского народа приковано к этой встрече, эксперты сайта «футбалл.кулички.нет», который считается одним из самых известных и авторитетных аналитических ресурсов в футбольном мире России, представили свои интересные и неожиданные прогнозы на предстоящее драматическое противостояние.

Подопечные Каннаваро перед испытанием: серьезные потери в составе

Как отмечают российские спортивные обозреватели, хотя сборная Узбекистана и была встречена не слишком тепло хозяевами турнира на территории «Белого дома», этот фактор не смог сломить дух членов нашей команды под руководством легендарного итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Примечательно, что под началом легенды мирового футбола Каннаваро наши представители еще не успели провести ни одного официального матча. Напомним, что путевка на ЧМ-2026 была завоевана под руководством талантливого тренера Тимура Кападзе.

В последних товарищеских и контрольных матчах июня подопечные Каннаваро дважды подряд потерпели поражение. Однако содержательное качество игры и воля, проявленные нашими футболистами в матче против мирового гранда — сборной Нидерландов (1:2), очень понравились самому итальянскому главному тренеру. Перед стартом Мундиаля самой большой и болезненной проблемой национальной сборной является отсутствие ключевых лидеров состава — Одиля Хамробекова, Хожиакбара Алиджонова, Жалолиддина Машарипова и Азиза Ганиева, которые не смогут помочь команде на этом турнире из-за травм и других причин.

Опыт и уровень сборной Колумбии на международной арене, безусловно, значительно выше, чем у наших футболистов. В то время как представители Узбекистана только начинают писать свои новые славные страницы на чемпионатах мира, «кофеирос» уже в совершенстве освоили искусство выхода на ЧМ и одержания там крупных побед. В отборочном цикле Колумбия уступила лишь действующему чемпиону мира Аргентине и сборной Эквадора. В восьми последних контрольных матчах перед турниром они потерпели поражения только от таких мощных команд, как Хорватия и Франция. Еще одним интригующим фактором является то, что главный нападающий и лидер колумбийцев Джон Кордоба в настоящее время находится не в идеальной спортивной форме.

В следующей таблице официальной статистики вы можете подробно ознакомиться с текущим состоянием обеих сборных, их местом в международном рейтинге и последними показателями:

Сборные и их статус Место в международном рейтинге ФИФА История очных встреч команд Общее количество поражений в последних матчах Пропускаемые голы и состояние защиты (2026 год) Итоговый прогноз экспертов и аналитиков Узбекистан

(Дебютант турнира) 51-е место Ранее очных встреч не проводилось В восьми матчах всего 2 раза проиграли Общий счет в двух последних играх — 1:4 Сборная Узбекистана не потерпит поражения! Колумбия

(Опытный гранд) 13-е место Ранее очных встреч не проводилось В последних 13 встречах всего 2 раза проиграли Пропустили голы в 3 из 4 матчей текущего года Состав сильный, но лидер Кордоба не в идеальной форме

Неожиданный прогноз российских экспертов: «Узбекистан не проиграет!»

Ведущие российские футбольные аналитики и эксперты пришли к выводу, что многие букмекерские конторы на международной арене недостаточно оценивают внутренний потенциал и мощь сборной Узбекистана. Причина в том, что наша команда неоднократно доказывала на практике свою способность полностью разрушать атакующую тактику соперника и не оставлять ему «свободного воздуха» на поле даже в матчах против сильнейших и известнейших оппонентов мира.

Конечно, представители Южной Америки могут выглядеть значительно сильнее с точки зрения состава и индивидуального мастерства, однако присущие узбекскому футболу неустанное трудолюбие, железная дисциплина и высокий уровень командного единства во многих случаях способны связать по рукам и ногам любых многомиллионных звезд соперника.

«футбалл.кулички.нет» итоговый прогноз экспертов: В данном поединке наши представители не являются аутсайдерами. Национальная сборная Узбекистана в своем историческом дебютном матче окажет достойное сопротивление такому мощному сопернику, как Колумбия, и ни в коем случае не потерпит поражения (как минимум ничья или историческая победа)!

Мы также от имени творческого коллектива «Замин» и миллионов футбольных болельщиков всей нашей страны желаем Фабио Каннаваро и его отважным бойцам, выходящим на зеленые поля Мехико, огромных успехов, удачи и победы в этом историческом дебюте! Вперед, Узбекистан!

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