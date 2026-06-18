«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану

·5·Спорт
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану

Внимание мирового футбола приковано к полям Северной Америки, где проходят исторические сражения чемпионата мира. Сегодня весь узбекский народ и миллионы местных болельщиков испытывают огромное волнение и чувство гордости. Причина в том, что национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории проводит дебютный матч на финальной стадии чемпионата мира. Это историческое событие отмечают не только у нас в стране, но и ведущие, самые могущественные клубы планеты.

Действующий гранд английской Премьер-лиги, знаменитый клуб «Манчестер Сити», опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях специальный пост, посвященный историческому дебюту сборной Узбекистана и игрока этого клуба, талантливого защитника Абдукодира Хусанова, на чемпионате мира.

В форме «горожан» и с флагом Узбекистана на плечах!

Фотография, опубликованная на официальной странице в Instagram, за короткое время вызвала восторг тысяч узбекских болельщиков. На снимке наш талантливый представитель Абдукодир Хусанов уверенно позирует перед камерой в официальной игровой форме «Манчестер Сити», красиво накинув на плечи государственный флаг Республики Узбекистан. Пресс-служба клуба оставила под этим историческим фото очень лаконичный и значимый комментарий на английском языке: «Uzbekistan».

Этот пост свидетельствует о том, насколько высоко ценится в футбольной элите мира наш соотечественник, выступающий в составе «горожан».

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с историческим рекордом клуба «Манчестер Сити» на турнире ЧМ-2026 и ситуацией в группе, в которой находится национальная сборная Узбекистана:

Исторический рекорд «Манчестер Сити»

Статистика клуба на ЧМ

Группа «K», в которой находится сборная Узбекистана

Детали первого исторического матча

• Команда, имеющая наибольшее количество игроков на ЧМ-2026.


• Абсолютно новый рекорд в истории АПЛ!

Всего футболистов: 19 представителей.


Представительство: Сборные 12 различных государств.


Главное имя: Абдукодир Хусанов.

Соперники: Колумбия, Португалия, ДР Конго.


Результат первого тура: Португалия — ДР Конго 1:1.


Комментарий: У нашей сборной есть отличная возможность стать лидером!

Соперник: Сборная Колумбии.


Город: Мехико (Мексика).


Стадион: Легендарная арена «Ацтека».

Битва на легендарной «Ацтеке» и золотой шанс на лидерство

Стоит отметить, что национальная сборная Узбекистана будет вести серьезную борьбу за выход в плей-офф в группе «K», состоящей из сильных команд. Наши представители проведут свой первый матч на Мундиале именно против сборной Колумбии на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, который считается символом мирового футбола.

Радует то, что в первом матче этого квартета сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью 1:1, потеряв очки. Это предоставляет подопечным главного тренера Фабио Каннаваро очень удобный и золотой шанс победить Колумбию уже в первом туре и стать единоличным лидером группы.

Для справки: клуб «Манчестер Сити», который представляет Абдукодир Хусанов, вошел в историю как команда, отправившая наибольшее количество футболистов на этот чемпионат мира. На турнире 19 игроков клуба выступят под флагами 12 разных стран, и этот показатель стал самым высоким в истории английского футбола.

Заключительное слово спортивных обозревателей Zamin:

То, что такой мировой гранд, как «Манчестер Сити», подобным образом приветствует узбекский футбол и Абдукодира Хусанова — это огромное признание и достижение для всего футбола нашей страны. Очевидно, что такая моральная поддержка придаст дополнительную силу и уверенность нашим ребятам, и особенно Хусанову, выходящим на поле против Колумбии на стадионе «Ацтека». Ждем исторической победы в завтрашнем важном матче. Вперед, Узбекистан!

Следите за самыми горячими событиями вокруг нашей национальной сборной на чемпионате мира, эксклюзивными новостями об Абдукодире Хусанове и других наших футболистах всегда вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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