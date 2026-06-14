Витинья заявил, что Португалия не является фаворитом, но претендует на чемпионство

Один из ведущих полузащитников сборной Португалии Витинья поделился мнением о шансах своей команды перед чемпионатом мира. Игрок «ПСЖ» признал, что от Португалии на мундиале ждут высоких результатов, но подчеркнул, что не считает команду главным фаворитом турнира.

Как сообщает издание А Бола, Витинья отметил, что кадровый потенциал сборной Португалии очень высок. По его мнению, в команде много футболистов, выступающих за сильнейшие клубы мира, и это делает Португалию опасным соперником для любого оппонента.

«Португалия — команда высочайшего уровня. В сборной много великолепных футболистов, играющих в лучших клубах мира», — сказал Витинья.

Действительно, сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса на данный момент обладает одним из сильнейших составов в Европе. В команде вместе с опытными игроками есть и молодые звезды высокого уровня. Такие футболисты, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Рубен Диаш и Витинья, позволяют бороться за самые высокие цели на любом турнире.

В то же время Витинья осторожно относится к ожиданиям вокруг команды. Он не скрывал, что Португалия входит в число претендентов на чемпионство, но также отметил, что статус главного фаворита мундиаля может быть у других сборных.

«Мы претендуем на чемпионство, но не являемся главными фаворитами. На мундиале мы должны полностью реализовать свой потенциал», — сказал полузащитник.

Это мнение показывает, с каким настроем сборная Португалии подходит к турниру. С одной стороны, состав очень силен, цели амбициозны, и болельщики имеют право мечтать о чемпионстве. С другой стороны, на чемпионате мира нельзя победить только за счет имен. В этом соревновании каждый матч — отдельное испытание, а каждая ошибка может стоить очень дорого.

Для Португалии групповой этап также не будет легким. Подопечные Роберто Мартинеса попали в одну группу со сборными Узбекистана, Колумбии и Демократической Республики Конго. На бумаге Португалия может выглядеть фаворитом группы, но у каждого соперника есть свои сильные стороны.

Колумбия считается техничной и физически крепкой командой. ДР Конго может создать угрозу за счет африканского атлетизма, скорости и борьбы. Узбекистан же, несмотря на то, что впервые участвует в чемпионате мира, выйдет на поле как команда с сильной дисциплиной, молодыми талантами и огромной мотивацией.

Свой первый матч в группе Португалия проведет 17 июня против Демократической Республики Конго. Эта игра станет отправной точкой для команды на турнире. На крупных соревнованиях результат первого матча серьезно влияет на дальнейший настрой команды. Поэтому Португалия постарается показать уверенную игру в первой встрече.

В словах Витиньи нет излишней самоуверенности, а присутствует реалистичная оценка. Он верит в силу Португалии, но хорошо понимает, что недооценивать соперников было бы ошибкой. Чтобы стать чемпионом мира, нужны не только звездный состав, но и стабильность, дисциплина, командный дух и хладнокровие в решающие моменты.

В последние годы Португалия всегда участвует в крупных турнирах с высокими целями. Опыт победы на чемпионате Европы, успех в Лиге наций и поколение звезд мирового футбола придают этой команде большую уверенность. Но чемпионат мира — это особый этап. Здесь каждый соперник выкладывается на все сто.

Для болельщиков Узбекистана участие Португалии в этой группе вызывает особый интерес. Ведь наша национальная сборная впервые в истории выходит на сцену мундиаля и на групповом этапе будет мериться силами именно с такими звездными командами. Как сказал Витинья, если Португалия будет стремиться полностью раскрыть свой потенциал, то и Узбекистан постарается максимально использовать свой исторический шанс.

На мундиале много фаворитов, но на пути к чемпионству каждая команда должна доказать свою состоятельность на поле. Мнение Витиньи означает, что в Португалии есть уверенность, но нет излишнего спокойствия. Это важный аспект для команды перед крупным турниром.

Теперь все внимание будет приковано к полю. Португалия начнет свой путь к чемпионству со своими звездами, а соперники будут играть против этой команды с максимальной отдачей. Самая главная задача для Витиньи и его партнеров — показать свой уровень не на словах, а на деле.