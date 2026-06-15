Федерико Кьеза решил остаться в Ливерпуле: итальянский нападающий намерен доказать свою состоятельность

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза заявил о своей готовности бороться за будущее в составе мерсисайдцев. После ухода Арне Слота футболист полон решимости раскрыть свой истинный потенциал под руководством нового тренера Андони Ираолы и закрепиться в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С момента перехода в «Ливерпуль» Кьеза не смог показать ожидаемую игру и был вынужден проводить много времени на скамейке запасных. Сезон 2025-26 сложился для него неудачно — он провел на поле всего 726 минут во всех турнирах. По данным Goal.com, смена тренера полностью изменила планы 28-летнего вингера.

Новый тренер и новые возможности

Ожидается, что приход Андони Ираолы на пост главного тренера «Ливерпуля» принесет серьезные изменения в тактический стиль команды. Кьеза уверен, что система испанского специалиста, основанная на высокой интенсивности, подходит его стилю игры. Итальянский футболист считает летние сборы в США лучшей возможностью проявить себя.

По информации корреспондента ТуттоДжуве Мирко Ди Натале, Кьеза не намерен покидать Англию, если клуб официально не выставит его на трансфер. Он считает приоритетной задачей проявить себя в одном из пяти сильнейших клубов мира, таком как «Ливерпуль», и оправдать доверие болельщиков.

Ряд клубов итальянской Серии А, в частности «Ювентус» и «Комо», внимательно следят за ситуацией футболиста. Несмотря на это, Кьеза пока не думает о возвращении на родину. Его главная цель — адаптироваться к интенсивности Английской Премьер-лиги и стать лидером атакующей линии «Ливерпуля».

Воспоминания о «Ювентусе»

Федерико Кьеза также высказался о своем бывшем клубе «Ювентус». Проясняя слухи об уходе из туринского клуба, он подчеркнул, что руководство и тренер Тьяго Мотта открыто заявили ему о ненужности. По словам футболиста, он никогда не спорил с «Ювентусом» из-за денег.

«Я всегда буду хранить «Ювентус» в своем сердце и хотел бы когда-нибудь вернуться туда. Но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Ливерпуле». Я поговорю с новым тренером Ираолой и оценю свои шансы», — добавил нападающий. Пока что болельщики мерсисайдцев ждут от Кьезы более яркой игры в следующем сезоне.