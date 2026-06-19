Неожиданный шаг Ансу Фати: бывшая звезда «Барселоны» начал музыкальную карьеру

Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати, который сейчас выступает за «Монако», удивил футбольный мир, шагнув в мир профессиональной музыки. 23-летний нападающий официально представил свой дебютный сингл под названием «Сеа комо сеа». Тем самым он стал первым выпускником академии Ла Масия, выпустившим полноценный коммерческий трек. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Фати подписал глобальный дистрибьюторский контракт с компанией Мусик Брокерс, которая является дочерним предприятием Sony Мусик. Трек длительностью две минуты пятнадцать секунд сочетает в себе ритмы афробита, реггетона и амапиано. Это не просто временное увлечение, а результат многолетнего труда футболиста.

От травмы к искусству

Как стало известно, интерес Ансу Фати к музыке сформировался после тяжелой травмы колена в 2020 году во время длительного процесса реабилитации. Футболист тайно работал в профессиональных студии звукозаписи в Ницце вместе с известным продюсером Гамбиноалапрод и бывшим игроком сборной Франции Полем Погба.

Руководство проекта подчеркивает, что эта инициатива не является простым рекламным трюком. По словам генерального директора Мусик Брокерс Федерико Шалаббы, Фати не вписывается в стереотип «поющего футболиста». Напротив, он предстает как настоящий артист, который годами оттачивал свои вокальные данные и навыки написания песен на частных занятиях.

Интерес звезд к музыке в современном футболе не новость. Ранее голкипер «Барселоны» Жозе Пинто построил успешную продюсерскую карьеру, а такие звезды, как Мемфис Депай и Неймар, успели собрать миллионы стримов. Песня Фати лирически повествует о романтической решимости и стремлении к победе, что отражает амбиции футболиста и на поле.

Новый контракт с «Монако»

Несмотря на музыкальный дебют, Ансу Фати готовится снова сосредоточиться на профессиональном футболе. В прошлом сезоне чемпионата Франции он успешно выступил, забив 11 голов в 25 матчах. Этот результат оставил положительное впечатление у руководства клуба.

По последним данным, «Монако» достиг соглашения с «Барселоной» о полноценном трансфере нападающего за 11 миллионов евро. Теперь в процессе предсезонной подготовки футболисту предстоит на практике доказать, как он будет балансировать между двумя профессиональными карьерами — футбольной и музыкальной.