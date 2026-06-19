Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026
В истории узбекского футбола продолжается беспрецедентное событие. Престижная ТрансферРум платформа опубликовала рейтинг самых дорогих центральных защитников, принимающих участие в Чемпионате мира 2026 года, согласно расчетам организации. Радует то, что представитель нашей национальной сборной и клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов оставив позади многих ярких звезд мира, вошел в пятерку сильнейших!
Несмотря на то, что ему всего 22 года, Хусанов, демонстрирующий уверенную игру в составе английского гранда, на данный момент имеет рыночную стоимость в 62,2 миллиона евро .
10 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026:
Примечательно, что в топ-10 попали сразу три представителя «Манчестер Сити» (Гехи, Хусанов, Диаш), что свидетельствует о том, насколько дорогостоящей и качественной является линия обороны этого клуба.
Место
Футболист
Сборная
Клуб
Стоимость трансфера
1
Пау Кубарси (19 лет)
Испания
118 млн €
2
Уильям Салиба
Франция
«Арсенал»
90,5 млн €
3
Марк Гехи
Англия
«Манчестер Сити»
84,6 млн €
4
Уиллсон Пачо
Эквадор
ПСЖ
69,5 млн €
5
Абдукодир Хусанов (22 года)
Узбекистан
«Манчестер Сити»
62,2 млн €
6
Лука Вушкович
Хорватия
«Тоттенхэм»
59,8 млн €
7
Рубен Диаш
Португалия
«Манчестер Сити»
57,7 млн €
8
Габриэль Магальяэш
Бразилия
«Арсенал»
56,8 млн €
9
Дайо Упамекано
Франция
«Бавария»
56,1 млн €
10
Эрик Гарсия
Испания
«Барселона»
55 млн €
Исторический путь нашей сборной на Мундиале
Напомним, что национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории получила путевку в финальную стадию чемпионата мира по футболу.
Наши представители в дебютном матче группы «К» вышли на поле против сильной сборной Колумбии и в напряженной борьбе уступили со счетом 1:3. Однако впереди еще два важных поединка, которые позволят сохранить шансы на выход из группы. Наши соотечественники в следующих играх сразятся со сборными Португалии под руководством занимающего 7-е место в этом рейтинге Рубена Диаша, а также Демократической Республики Конго .
Столь высокая оценка Абдукодира Хусанова, несомненно, придаст дополнительную силу и уверенность не только самому футболисту, но и всей нашей сборной в матчах Чемпионата мира!
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