Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026

·33·Спорт
Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026

В истории узбекского футбола продолжается беспрецедентное событие. Престижная ТрансферРум платформа опубликовала рейтинг самых дорогих центральных защитников, принимающих участие в Чемпионате мира 2026 года, согласно расчетам организации. Радует то, что представитель нашей национальной сборной и клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов оставив позади многих ярких звезд мира, вошел в пятерку сильнейших!

Несмотря на то, что ему всего 22 года, Хусанов, демонстрирующий уверенную игру в составе английского гранда, на данный момент имеет рыночную стоимость в 62,2 миллиона евро .

10 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026:

Примечательно, что в топ-10 попали сразу три представителя «Манчестер Сити» (Гехи, Хусанов, Диаш), что свидетельствует о том, насколько дорогостоящей и качественной является линия обороны этого клуба.

Место

Футболист

Сборная

Клуб

Стоимость трансфера

1

Пау Кубарси (19 лет)

Испания

«Барселона»

118 млн €

2

Уильям Салиба

Франция

«Арсенал»

90,5 млн €

3

Марк Гехи

Англия

«Манчестер Сити»

84,6 млн €

4

Уиллсон Пачо

Эквадор

ПСЖ

69,5 млн €

5

Абдукодир Хусанов (22 года)

Узбекистан

«Манчестер Сити»

62,2 млн €

6

Лука Вушкович

Хорватия

«Тоттенхэм»

59,8 млн €

7

Рубен Диаш

Португалия

«Манчестер Сити»

57,7 млн €

8

Габриэль Магальяэш

Бразилия

«Арсенал»

56,8 млн €

9

Дайо Упамекано

Франция

«Бавария»

56,1 млн €

10

Эрик Гарсия

Испания

«Барселона»

55 млн €

Исторический путь нашей сборной на Мундиале

Напомним, что национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории получила путевку в финальную стадию чемпионата мира по футболу.

Наши представители в дебютном матче группы «К» вышли на поле против сильной сборной Колумбии и в напряженной борьбе уступили со счетом 1:3. Однако впереди еще два важных поединка, которые позволят сохранить шансы на выход из группы. Наши соотечественники в следующих играх сразятся со сборными Португалии под руководством занимающего 7-е место в этом рейтинге Рубена Диаша, а также Демократической Республики Конго .

Столь высокая оценка Абдукодира Хусанова, несомненно, придаст дополнительную силу и уверенность не только самому футболисту, но и всей нашей сборной в матчах Чемпионата мира!

Манчестер СитиАбдукодир ХусановБарселонаАрсеналУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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