Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026

В истории узбекского футбола продолжается беспрецедентное событие. Престижная ТрансферРум платформа опубликовала рейтинг самых дорогих центральных защитников, принимающих участие в Чемпионате мира 2026 года, согласно расчетам организации. Радует то, что представитель нашей национальной сборной и клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов оставив позади многих ярких звезд мира, вошел в пятерку сильнейших!

Несмотря на то, что ему всего 22 года, Хусанов, демонстрирующий уверенную игру в составе английского гранда, на данный момент имеет рыночную стоимость в 62,2 миллиона евро .

10 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026:

Примечательно, что в топ-10 попали сразу три представителя «Манчестер Сити» (Гехи, Хусанов, Диаш), что свидетельствует о том, насколько дорогостоящей и качественной является линия обороны этого клуба.

Место Футболист Сборная Клуб Стоимость трансфера 1 Пау Кубарси (19 лет) Испания «Барселона» 118 млн € 2 Уильям Салиба Франция «Арсенал» 90,5 млн € 3 Марк Гехи Англия «Манчестер Сити» 84,6 млн € 4 Уиллсон Пачо Эквадор ПСЖ 69,5 млн € 5 Абдукодир Хусанов (22 года) Узбекистан «Манчестер Сити» 62,2 млн € 6 Лука Вушкович Хорватия «Тоттенхэм» 59,8 млн € 7 Рубен Диаш Португалия «Манчестер Сити» 57,7 млн € 8 Габриэль Магальяэш Бразилия «Арсенал» 56,8 млн € 9 Дайо Упамекано Франция «Бавария» 56,1 млн € 10 Эрик Гарсия Испания «Барселона» 55 млн €

Исторический путь нашей сборной на Мундиале

Напомним, что национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории получила путевку в финальную стадию чемпионата мира по футболу.

Наши представители в дебютном матче группы «К» вышли на поле против сильной сборной Колумбии и в напряженной борьбе уступили со счетом 1:3. Однако впереди еще два важных поединка, которые позволят сохранить шансы на выход из группы. Наши соотечественники в следующих играх сразятся со сборными Португалии под руководством занимающего 7-е место в этом рейтинге Рубена Диаша, а также Демократической Республики Конго .

Столь высокая оценка Абдукодира Хусанова, несомненно, придаст дополнительную силу и уверенность не только самому футболисту, но и всей нашей сборной в матчах Чемпионата мира!