Файзуллаев: Я горжусь тем, что я узбек и играю за национальную сборную

Игрок сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился своими мыслями после матча против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» уступили в этой встрече со счетом 0:5. Файзуллаев отметил, что матч выдался очень тяжелым, а итоговый результат оказался не таким, как ожидали футболисты.

«Сегодняшняя игра была очень сложной. Счет сложился не так, как нам хотелось. Мы очень расстроены, так как хотели показать другую игру на поле», — сказал он.

Аббосбек признал, что Португалия действовала в этом матче увереннее. По его мнению, высокий уровень и индивидуальное мастерство соперника нашли свое отражение на поле.

«Честно говоря, Португалия сыграла лучше нас и доказала это на поле. Несмотря на это, мы боролись до самого конца», — подчеркнул футболист.

Файзуллаев заявил, что у сборной нет времени долго размышлять о поражении. Теперь все внимание должно быть сосредоточено на решающем матче против Демократической Республики Конго в последнем туре группового этапа.

«У нас мало времени. Нужно забыть об этой игре и сосредоточиться на матче против ДР Конго, так как впереди нас ждет очень важная встреча», — отметил он.

По словам футболиста, у Узбекистана все еще есть шанс выйти из группы. Поэтому игра против ДР Конго станет самым важным матчем турнира.

«Шанс выйти из группы всё еще есть. Это будет самая важная игра в группе. Если будет угодно Богу, мы должны одержать в ней победу», — добавил Файзуллаев.

Аббосбек также остановился на голе Азиза Ганиева, который был отменен решением арбитра. По его мнению, если бы этот гол был засчитан, дальнейший ход матча мог бы измениться.

«Если бы гол Ганиева засчитали, игра была бы другой, так как тот гол поднял бы нашу мотивацию. Но если судьи приняли верное решение, у меня нет к ним претензий», — сказал футболист.

Файзуллаев также признал, что Узбекистан не смог создать много опасных моментов в ходе встречи. Он отметил, что важную роль в этом сыграло мастерство португальских футболистов и высокий уровень полузащиты соперника.

«Сегодня мы не смогли создать много моментов. Огромную роль сыграл уровень нападающих соперника. Мы играли против сборной, которая обладает одной из сильнейших линий полузащиты в мире», — сказал Аббосбек.

По его словам, матч против такого сильного соперника стал большим опытом для узбекистанских футболистов. Однако теперь, не оглядываясь назад, необходимо готовиться к финальному туру.

«Это был большой опыт для нас. Но времени думать об этой игре нет. Теперь готовимся к последнему матчу», — сказал он.

В конце беседы Файзуллаев особо подчеркнул, что защита чести национальной сборной является для него большой гордостью.

«Я хочу сказать одно: я горжусь тем, что я узбек и защищаю честь сборной. И в победных матчах, и в проигранных — мы все играем за Узбекистан», — сказал Аббосбек Файзуллаев.

Теперь сборная Узбекистана будет готовиться к решающему матчу против ДР Конго. «Белые волки» выйдут на поле, чтобы одержать победу и сохранить шанс на выход в следующий этап.