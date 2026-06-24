Хусанов не сдержал слез, Бернарду его утешил

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 национальная сборная Узбекистана вышла на поле против Португалии. Матч завершился разгромной победой европейцев со счетом 5:0.

После финального свистка на поле произошел трогательный момент. Защитник сборной Узбекистана и клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не смог сдержать эмоций после тяжелого поражения.

Молодой защитник расплакался прямо на поле. Эта ситуация показала, насколько тяжело игроки национальной команды восприняли результат матча.

Примечательно, что одним из первых к Хусанову подошел игрок сборной Португалии Бернарду Силва.

Бернарду, который является бывшим одноклубником Хусанова, попытался утешить и приободрить узбекистанского футболиста. Этот искренний момент между двумя игроками вновь продемонстрировал, что в футболе, помимо конкуренции, важны уважение и человечность.

Абдукодир Хусанов на протяжении всего матча боролся против Португалии, обладающей мощной линией атаки. Поражение с крупным счетом сильно повлияло на футболиста.

Несмотря на это, шансы национальной сборной Узбекистана на выход в плей-офф еще не исчерпаны полностью.

После второго тура Португалия набрала четыре очка и лидирует в группе «К». Узбекистан пока не набрал ни одного очка.

В последнем туре группового этапа 28 июня Португалия встретится с Колумбией. Сборная Узбекистана же выйдет на поле против Демократической Республики Конго в борьбе за третье место.

Для «белых волков» матч последнего тура имеет решающее значение на пути к первой победе на мундиале и сохранению шансов на выход в следующий этап.