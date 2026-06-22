Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом

·2·Мир
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом

В ноябре 2021 года перуанские археологи объявили об обнаружении уникальной находки на археологическом объекте Кахамаркилья, расположенном примерно в 25 километрах от города Лима. В овальной подземной гробнице под площадью древнего города была найдена хорошо сохранившаяся мумия.

По словам специалистов, мумия была связана веревками, тело было согнуто в позе эмбриона, а руки закрывали лицо. Кроме того, тело было погребено завернутым в несколько слоев ткани.

Предварительные исследования показывают, что это был молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет. Ученые предполагают, что он мог быть торговцем или человеком, занимавшим важное положение в обществе того времени.

Сообщается, что мумия датируется периодом примерно 800–1200-летней давности, то есть доинковской эпохой. Исследователи отмечают, что такой способ погребения был связан с религиозными взглядами и ритуалами народов того времени.

ПеруАрхеологияМумияИсторияКахамаркилья
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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