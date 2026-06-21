«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш

·58·Спорт
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш

Согласно сообщению авторитетного источника в сети Кс (Twitter) — Ливерпуль Хуб английский клуб «Ливерпуль» внимательно следит за действиями полузащитника сборной Узбекистана и турецкого «Башакшехира» Аббосбека Файзуллаева.

Детали трансферного слуха

Скауты английского гранда взяли звезду узбекского футбола под особый контроль на таком крупном турнире:

  • В центре внимания: Файзуллаев привлек внимание тренерского штаба «Ливерпуля» своей содержательной и стремительной игрой как в составе «Башакшехира», так и в национальной команде.

  • Триумф на ЧМ-2026: В настоящее время Аббосбек принимает активное участие в чемпионате мира в составе сборной Узбекистана. Забив гол в ворота сборной Колумбии в 1-м туре, он вновь доказал свой высокий уровень.

Следующая важная возможность

Если скауты английского клуба продолжат наблюдение за Аббосбеком, вполне вероятно, что по итогам ЧМ-2026 этот интерес перерастет в серьезное и официальное предложение.

Напомним, что Файзуллаев и сборная Узбекистана проведут следующий ответственный матч 23 июня в 22:00 против Португалии, лидером которой является Криштиану Роналду. Эта игра — отличный шанс не только добыть очки для нашей сборной, но и вновь продемонстрировать мастерство футболиста перед европейскими скаутами.

ЛиверпульАббосбек ФайзуллаевУзбекистанБашакшехирКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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