Xiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможности

·50·Технологии
Xiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможности

Китайский технологический гигант Xiaomi заполнил важный пробел в своей экосистеме, официально анонсировав первое в истории компании сетевое хранилище данных — Xiaomi Смарт Стораге. Руководитель компании Лу Вэйбинг представил новинку как нового стратегического участника экосистемы бренда. Устройство позволяет создать персональное облако в домашних условиях и централизованно хранить данные со всех гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

В настоящее время на краудфандинговых платформах Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин начался процесс предзаказа этого устройства. Xiaomi Смарт Стораге обещает пользователям не только хранение больших объемов файлов, но и бесшовную интеграцию с другими умными устройствами компании. Ожидается, что это станет удобным решением, особенно для пользователей, создающих большое количество фото- и видеоконтента.

Технические возможности и емкость

Новое НАС-устройство предлагается в нескольких модификациях для различных потребностей. По данным Иксбт.ком, цены на устройство в зависимости от объема памяти установлены следующим образом:

  • версия на 4 TB — 340 долларов;
  • версия на 8 TB — 425 долларов;
  • версия на 16 TB — 690 долларов.
Одним из основных преимуществ устройства является поддержка универсальных форматов. Сообщается, что Xiaomi Смарт Стораге поддерживает 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые жесткие диски SATA (HDD). Это позволит пользователям в будущем самостоятельно обновлять или расширять объем памяти.

Кросплатформенная интеграция

Xiaomi адаптировала свой новый продукт для всех популярных операционных систем. Устройство полностью интегрируется с гаджетами на базе Android, iOS, Windows, macOS и даже Линукс. Это обеспечивает одинаково быстрый доступ к файлам с iPhone, MacBook или компьютеров на Windows в домашней сети.

Аналитики отмечают, что дебют этого продукта на рынке совпадает с презентацией флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra (в некоторых источниках указан как 17 Ultra). Эта стратегия направлена на то, чтобы дать пользователям возможность загружать высококачественные 8К-видео и фотографии в формате РАВ напрямую в домашнее хранилище.

Учитывая популярность продуктов Xiaomi на рынке Узбекистана, Xiaomi Смарт Стораге может стать отличной альтернативой для местных пользователей, особенно для тех, кто не хочет оплачивать ежемесячную подписку на зарубежные облачные сервисы (например, Google Drive или iCloud). Хотя дата выхода устройства на глобальный рынок пока не раскрыта, его технические характеристики выглядят конкурентоспособными.

XiaomiNASSmart StorageТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовНовый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовСегодня, 12:56Представлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияПредставлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияСегодня, 11:52Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуКосмический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуСегодня, 11:26Пузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыПузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыСегодня, 11:24СпакеКсАИ построит крупнейшее в мире сооружение по очистке воды для ИИ-проектовСпакеКсАИ построит крупнейшее в мире сооружение по очистке воды для ИИ-проектовСегодня, 10:54NASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложенNASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложенСегодня, 09:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу