Xiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможности

Китайский технологический гигант Xiaomi заполнил важный пробел в своей экосистеме, официально анонсировав первое в истории компании сетевое хранилище данных — Xiaomi Смарт Стораге. Руководитель компании Лу Вэйбинг представил новинку как нового стратегического участника экосистемы бренда. Устройство позволяет создать персональное облако в домашних условиях и централизованно хранить данные со всех гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

В настоящее время на краудфандинговых платформах Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин начался процесс предзаказа этого устройства. Xiaomi Смарт Стораге обещает пользователям не только хранение больших объемов файлов, но и бесшовную интеграцию с другими умными устройствами компании. Ожидается, что это станет удобным решением, особенно для пользователей, создающих большое количество фото- и видеоконтента.

Технические возможности и емкость

Новое НАС-устройство предлагается в нескольких модификациях для различных потребностей. По данным Иксбт.ком, цены на устройство в зависимости от объема памяти установлены следующим образом:

версия на 4 TB — 340 долларов;

версия на 8 TB — 425 долларов;

версия на 16 TB — 690 долларов.

Одним из основных преимуществ устройства является поддержка универсальных форматов. Сообщается, что Xiaomi Смарт Стораге поддерживает 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые жесткие диски SATA (HDD). Это позволит пользователям в будущем самостоятельно обновлять или расширять объем памяти.

Кросплатформенная интеграция

Xiaomi адаптировала свой новый продукт для всех популярных операционных систем. Устройство полностью интегрируется с гаджетами на базе Android, iOS, Windows, macOS и даже Линукс. Это обеспечивает одинаково быстрый доступ к файлам с iPhone, MacBook или компьютеров на Windows в домашней сети.

Аналитики отмечают, что дебют этого продукта на рынке совпадает с презентацией флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra (в некоторых источниках указан как 17 Ultra). Эта стратегия направлена на то, чтобы дать пользователям возможность загружать высококачественные 8К-видео и фотографии в формате РАВ напрямую в домашнее хранилище.

Учитывая популярность продуктов Xiaomi на рынке Узбекистана, Xiaomi Смарт Стораге может стать отличной альтернативой для местных пользователей, особенно для тех, кто не хочет оплачивать ежемесячную подписку на зарубежные облачные сервисы (например, Google Drive или iCloud). Хотя дата выхода устройства на глобальный рынок пока не раскрыта, его технические характеристики выглядят конкурентоспособными.