Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети

·2·Мир
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети

Во время матча против Колумбии сборную Узбекистана поддерживали не только болельщики, но и один кот.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как домашний кот, не отрывая взгляда от экрана телевизора, с большим интересом следит за игрой.

Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев. Пользователи с юмором обсуждают «серьезное отношение» кота к матчу.

Под видео пишут такие комментарии, как: «За нашу сборную переживают не только люди, но и коты», «Ажиотаж чемпионата мира затронул всех», «Найден самый преданный болельщик».

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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