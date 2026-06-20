Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети

Во время матча против Колумбии сборную Узбекистана поддерживали не только болельщики, но и один кот.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как домашний кот, не отрывая взгляда от экрана телевизора, с большим интересом следит за игрой.

Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев. Пользователи с юмором обсуждают «серьезное отношение» кота к матчу.

Под видео пишут такие комментарии, как: «За нашу сборную переживают не только люди, но и коты», «Ажиотаж чемпионата мира затронул всех», «Найден самый преданный болельщик».