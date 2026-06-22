Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном

·4·Спорт
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном

Чемпионат мира, который впервые в истории ФИФА принимают три страны — США, Канада и Мексика, постепенно входит в свою самую жаркую и бескомпромиссную фазу. Уже в первые дни турнира определились первые неудачники, покидающие мундиаль, и сборные, обеспечившие себе выход в следующий этап.

Однако в настоящий момент внимание всего мирового футбольного сообщества и экспертов приковано к центральному матчу второго тура в группе «K».

Загадочный Узбекистан и раненый фаворит Португалия

В предстоящем поединке сборная Узбекистана — дебютант турнира, чьи возможности и тактические ходы до сих пор остаются «секретными» для футбольного сообщества — национальная сборная Узбекистана выйдет на поле против Португалии, которая считается фаворитом группы и одним из главных претендентов на титул. Португальцы в первом туре не смогли показать ожидаемую игру и испытали трудности с реализацией своего потенциала. Поэтому этот матч станет решающим для обеих сторон.

Одной из главных причин растущего с каждым днем интереса к этой встрече, несомненно, является Криштиану Роналду.

Последний шанс Роналду и волна критики

В богатой коллекции португальской легенды, который, как и Лионель Месси, участвует в чемпионате мира в шестой раз в своей карьере, не хватает лишь одного трофея — Кубка мира. Этот мундиаль на полях Северной Америки является последним шансом для 41-летнего Криштиану. Ведь мало кто верит, что он сможет подождать еще четыре года и попасть на следующий чемпионат мира.

После неудачи в первом туре Роналду подвергся резкой критике:

  • Многие болельщики требуют от главного тренера Роберто Мартинеса оставить почетного нападающего в запасе в матче против Узбекистана.

  • Критики подчеркивают, что пришло время дать шанс энергичной и быстрой молодежи вместо него.

Однако Криштиану Роналду не из тех, кто легко сдается. Используя свой абсолютный авторитет и влияние в сборной, он решил выкладываться на полную в каждом матче.

Заявление в Instagram и рекордный 230-й матч

Поединок против сборной Узбекистана войдет в историю как 230-й юбилейный матч Криштиану Роналду в футболке Португалии. В такой ответственный момент легендарный футболист выступил с решительным заявлением в своих социальных сетях.

Роналду опубликовал на своей странице в Instagram несколько экспрессивных фотографий с тренировочного процесса и кратко подписал их следующим образом:

«Все наше внимание сосредоточено на стоящей перед нами задаче!»

Пока среди экспертов и болельщиков продолжаются различные споры, Криштиану и его команда с высоким энтузиазмом готовятся к матчу против Узбекистана.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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