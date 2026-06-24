Новый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионов

Китайский технологический гигант Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке смартфонов. Последняя флагманская линейка компании — серия Huawei Мате 80 — за короткий срок вызвала настоящий фурор на рынке и демонстрирует результаты продаж выше ожидаемых. Этот успех свидетельствует о восстанавливающемся могуществе бренда как на родине, так и на международной арене. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным аналитического агентства РДОбсерватион, общий объем поставок серии Huawei Мате 80 уже преодолел отметку в 7 миллионов единиц. По итогам 24-й недели 2026 года (8–14 июня) количество проданных устройств составило 6,97 миллиона. Учитывая текущую динамику роста, эксперты отмечают, что на сегодняшний день этот показатель значительно превысил 7 миллионов.

Ускорение темпов продаж

Примечательно, что спрос на линейку Huawei Мате 80 со временем не снижается, а напротив, растет. Если взглянуть на цифры, то на 22-й неделе было продано 198 400 смартфонов, на 23-й неделе этот показатель достиг 211 400 единиц. К 24-й неделе объем еженедельных продаж составил почти 270 000 штук. Такие темпы роста показывают, насколько популярными стали новые флагманы среди пользователей.

По прогнозам специалистов, если текущие темпы сохранятся и в ближайшие месяцы будут объявлены различные скидки, ожидается, что серия Мате 80 будет продана общим тиражом 8–9 миллионов единиц. В самых оптимистичных сценариях этот показатель может приблизиться к отметке в 10 миллионов. Это станет одним из самых успешных результатов для Huawei за последние годы.

Ценовая политика и будущие риски

Однако на этот успешный ход могут повлиять изменения в ценовой политике компании Huawei. Компания объявила, что с 1 июля внесет корректировки в цены на свои устройства. Пока нет точных данных о том, какие именно модели будут затронуты этими изменениями, включая новую серию Мате 80.

Если цена на новые флагманы вырастет, это может несколько охладить интерес покупателей и замедлить темпы продаж. Несмотря на это, Huawei прочно удерживает свои позиции на рынке благодаря инновационным решениям и независимому программному обеспечению. На рынке Узбекистана флагманы Huawei традиционно пользуются авторитетом среди пользователей, ценящих высокие технологии.

В заключение можно сказать, что серия Huawei Мате 80 стала одним из самых успешных проектов компании. По сообщению иксбт.ком, эти смартфоны выделяются не только техническими характеристиками, но и гибкостью адаптации к рыночной конъюнктуре. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для данной серии.