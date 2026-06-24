Роналду ответил на критику после матча с Узбекистаном

·117·Спорт
Роналду ответил на критику после матча с Узбекистаном

После разгромной победы (5:0) над сборной Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, капитан Португалии и герой матча Криштиану Роналду дал интервью представителям СМИ. Легендарный нападающий, забивший дубль в этой встрече, открыто высказался о соперничестве с Лионелем Месси, жестком давлении общественности и главном секрете своего успеха.

Не дуэль с Месси, а Колумбия важнее!

На вопрос журналиста о возможном великом противостоянии (дуэли) с Лионелем Месси на закате карьеры, Роналду ответил очень хладнокровно, сосредоточив всё внимание на текущем положении сборной:

«Важнее говорить о нашем положении в группе и предстоящем сложном матче против Колумбии. Прошлая неделя была очень трудной и тяжелой, общественность была очень строга к нам, ко мне и к тренеру. Если так будет всегда — ничего страшного, ведь когда дела идут плохо, это естественно. Но то, что мы с товарищами по команде идем на высоких позициях — это хороший знак. Сегодня Португалия забила пять голов, это непросто. Честно говоря, я очень рад. Теперь нам нужно отдохнуть и двигаться вперед».

Ответ тем, кто спрашивал: «Где был Криштиану?»

В то время как другие мировые звезды, такие как Месси, Мбаппе и Холанд, успели заявить о себе на старте турнира, нападающий с присущей ему решительностью ответил на мнение о том, что он остался в тени. Он подчеркнул свою трудоспособность и веру в божественную справедливость:

«Я всегда заявляю о себе, рано или поздно я буду здесь. Поэтому нужно продолжать работать. Я очень верю в то, что делаю. Верю, что тому, кто трудится, Бог поможет. Моя карьера всегда шла по этому пути, и ничего не изменится».

Мы не можем контролировать внешние разговоры

Говоря о том, как на него влияет постоянное давление и критика извне и как команда справляется с этой ситуацией, Роналду сделал основной акцент на внутреннем единстве:

  • Зона контроля: Единственное, что футболисты действительно могут контролировать — это сплоченность с товарищами по команде и семьями.

  • Постоянная мишень: Естественно, что при плохой игре или отсутствии побед сыплется критика, и особенно всё внимание будет приковано к Криштиану.

  • Внутренний щит: Роналду уже привык к такому давлению и продолжает идти своим путем, ни на что не отвлекаясь.

После этой победы сборная Португалии заняла второе место в группе. Роналду же еще раз доказал, что всё еще остается на большой сцене и способен заявить о себе в самый важный момент.

Криштиану РоналдуЛионель МессиУзбекистанПортугалияКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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