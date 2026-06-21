Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение

·74·Мир
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение

В Швеции запущен необычный проект, объединивший экологию и инновации. Стартап Корвид Клеанинг внедрил новый метод уборки улиц, поручив эту задачу воронам.

В рамках проекта специально обученные вороны собирают разбросанные на земле окурки и бросают их в специальные автоматы. За каждую такую «уборку» птицы получают вознаграждение в виде корма. Таким образом, они получают свою своего рода «заработную плату».

Специалисты отмечают, что вороны — очень умные и быстрообучаемые птицы. Они в короткие сроки осваивают новые задачи и даже закрепляют эти навыки, наблюдая за действиями других сородичей и подражая им.

Благодаря этому проекту одновременно решается несколько проблем: улицы остаются чистыми, расходы городских служб сокращаются, а вороны занимаются полезным «трудом».

Самое интересное, что этот опыт в будущем может быть применен и в других городах. Если проект продолжит успешно развиваться, вороны вполне могут стать «экологическими сотрудниками», помогающими людям.

ШвецияCorvid Cleaning
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