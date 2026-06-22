Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик

·125·Технологии
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик

Не успела компания Apple закрепить успех серии iPhone 16, как в сети начали распространяться данные о будущих поколениях устройств. В частности, авторитетный инсайдер Маджин Бу опубликовал на своей странице первое качественное макет-изображение модели iPhone 18. Этот снимок показывает, что внешний вид смартфонов нового поколения будет существенно отличаться от предыдущих моделей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Обычно такие макеты заранее предоставляются производителям чехлов и защитных стекол. На фото видно устройство в серебристом корпусе, где внимание привлекает крупная белая прямоугольная вставка на задней панели и расположенный в верхней части блок двойной камеры. Этот дизайн намекает на то, что Apple может отказаться от традиционно используемых квадратных модулей камер.

Сроки выхода и ожидаемые изменения

По данным издания MacRumors, презентация смартфона iPhone 18 может состояться не раньше весны 2027 года. Если эти предположения подтвердятся, линейка iPhone 17 останется основной стандартной моделью в истории Apple дольше всего — более 18 месяцев. Это свидетельствует о том, что компания вносит изменения в цикл выпуска продуктов.

В то же время издание ТечДроидер также поделилось информацией о линейке iPhone, ожидаемой в 2026 году. На утекших в сеть фотографиях вместе с моделями iPhone 18 Pro и Pro Max можно увидеть макет первого складного смартфона (фолдабле iPhone) под брендом Apple. Ожидается, что складной смартфон будет продемонстрирован осенью 2026 года вместе с флагманами.

Стоит отметить, что Маджин Бу, распространивший эти новости, и ранее давал точные прогнозы о продуктах Apple. Он одним из первых раскрыл технические характеристики iPad mini, цветовую гамму iPhone 12 и некоторые недостатки моделей iPhone 15. Кроме того, он верно показал макеты iPhone 16 задолго до официальной презентации.

Для пользователей в Узбекистане эти новости имеют важное значение при планировании обновления устройств. Учитывая высокий престиж продукции Apple в нашей стране, резкие изменения в дизайне и появление складного смартфона неизбежно окажут значительное влияние на рыночный спрос. Хотя на данный момент эта информация официально не подтверждена, репутация инсайдера побуждает серьезно отнестись к этим изображениям.

AppleiPhone 18СмартфонТехнологииИнсайдер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Почему вода скатывается с тефлона и растекается по стеклу: ученые впервые нашли молекулярную причинуПочему вода скатывается с тефлона и растекается по стеклу: ученые впервые нашли молекулярную причинуСегодня, 14:57Технологии будущего в Ташкенте: начато строительство завода гуманоидных роботовТехнологии будущего в Ташкенте: начато строительство завода гуманоидных роботовСегодня, 14:34Wildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техникиWildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техникиСегодня, 13:25Серьезная проблема видеокарт Сапфире RX 9070 КсТ: плавятся кабели питанияСерьезная проблема видеокарт Сапфире RX 9070 КсТ: плавятся кабели питанияСегодня, 12:54Сотрудничество Samsung и OpenAI: более 120 тысяч сотрудников переходят на ChatGPT ЭнтерприсеСотрудничество Samsung и OpenAI: более 120 тысяч сотрудников переходят на ChatGPT ЭнтерприсеСегодня, 12:26Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabTesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabСегодня, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу