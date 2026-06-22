Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик

Не успела компания Apple закрепить успех серии iPhone 16, как в сети начали распространяться данные о будущих поколениях устройств. В частности, авторитетный инсайдер Маджин Бу опубликовал на своей странице первое качественное макет-изображение модели iPhone 18. Этот снимок показывает, что внешний вид смартфонов нового поколения будет существенно отличаться от предыдущих моделей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Обычно такие макеты заранее предоставляются производителям чехлов и защитных стекол. На фото видно устройство в серебристом корпусе, где внимание привлекает крупная белая прямоугольная вставка на задней панели и расположенный в верхней части блок двойной камеры. Этот дизайн намекает на то, что Apple может отказаться от традиционно используемых квадратных модулей камер.

Сроки выхода и ожидаемые изменения

По данным издания MacRumors, презентация смартфона iPhone 18 может состояться не раньше весны 2027 года. Если эти предположения подтвердятся, линейка iPhone 17 останется основной стандартной моделью в истории Apple дольше всего — более 18 месяцев. Это свидетельствует о том, что компания вносит изменения в цикл выпуска продуктов.

В то же время издание ТечДроидер также поделилось информацией о линейке iPhone, ожидаемой в 2026 году. На утекших в сеть фотографиях вместе с моделями iPhone 18 Pro и Pro Max можно увидеть макет первого складного смартфона (фолдабле iPhone) под брендом Apple. Ожидается, что складной смартфон будет продемонстрирован осенью 2026 года вместе с флагманами.

Стоит отметить, что Маджин Бу, распространивший эти новости, и ранее давал точные прогнозы о продуктах Apple. Он одним из первых раскрыл технические характеристики iPad mini, цветовую гамму iPhone 12 и некоторые недостатки моделей iPhone 15. Кроме того, он верно показал макеты iPhone 16 задолго до официальной презентации.

Для пользователей в Узбекистане эти новости имеют важное значение при планировании обновления устройств. Учитывая высокий престиж продукции Apple в нашей стране, резкие изменения в дизайне и появление складного смартфона неизбежно окажут значительное влияние на рыночный спрос. Хотя на данный момент эта информация официально не подтверждена, репутация инсайдера побуждает серьезно отнестись к этим изображениям.