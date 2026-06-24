Равшан Эрматов высказался о поражении от Португалии

·1·Спорт
Равшан Эрматов высказался о поражении от Португалии

После крупного поражения от Португалии (0:5), когда среди болельщиков и экспертов разгорелись жаркие споры, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Эрматов поделился своими мыслями по поводу данной ситуации. Руководитель АФУ попытался смягчить негативную атмосферу вокруг национальной сборной, подчеркнув необходимость реалистичного взгляда на ситуацию.

«Если бы наш гол засчитали, когда счет был 0:2...»

Равшан Эрматов выделил один из поворотных моментов матча — незасчитанный судьями гол нашей команды. Также для объяснения текущего состояния сборной он использовал интересную метафору со школой:

«Когда счет был 0:2 , наш гол должен был быть засчитан... Была некоторая несправедливость, но мы это принимаем. В любом случае, сейчас мы находимся на стадии развития.

Может ли первоклассник конкурировать с девятиклассником? Сейчас мы словно в первом классе. Это нужно понимать правильно. Эти слова — не оправдание, а реалистичная оценка ситуации».

В то же время глава АФУ с большой уверенностью смотрит в будущее, заявив, что при правильном подходе наступит день, когда сборная Португалии будет выходить на поле, опасаясь Узбекистана.

Весь мир восхищается игрой Бехруза Каримова

Несмотря на крупное поражение, Равшан Эрматов остановился и на положительных моментах. С гордостью он отметил, что действия молодого таланта получают признание на международном уровне:

  • Открытие в 18 лет: Весь мир восхищается игрой Бехруза Каримова на турнире такого высокого уровня.

  • Результат возможностей: Эрматов отметил, что благодаря условиям, создаваемым в «Новом Узбекистане», у таких молодых футболистов появляется возможность выйти на большую сцену.

Чемпионат мира — большая школа для нас

Первый вице-президент АФУ особо отметил внимание, которое глава государства уделяет футболу, пояснив, что это поражение — не трагедия, а большой урок:

«Наш уважаемый Президент создает все необходимые условия. Нам нужно немного времени, так как ничего не происходит само по себе. Этот первый опыт показывает нам, над чем нужно работать и каким путем идти.

Данный Чемпионат мира был очень важен для нас, и он служит большой школой на пути к нашему росту. Вместе с уважаемым Президентом и нашим народом, единым сердцем, мы обязательно добьемся огромных успехов в будущем».

В заключение можно сказать, что руководство выступает против создания паники из-за поражения и за продолжение системной работы на перспективу. Теперь все наше внимание сосредоточено на последнем решающем матче в группе!

Равшан ЭрматовПортугалияУзбекистанБехруз Каримов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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