Скандал на чемпионате мира: что произошло между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

Матч между сборными Англии и Ганы (0:0) в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года запомнился не только борьбой на поле, но и неожиданным конфликтом. В перерыве встречи между английской звездой Джудом Беллингемом и главным тренером Ганы Карлошем Кейрушем вспыхнула острая словесная перепалка. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел незадолго до окончания первого тайма, когда Джуд Беллингем грубо сыграл против Жерома Опоку рядом со скамейкой запасных Ганы. Это вызвало гнев опытного специалиста Карлоша Кейруша. Ситуация обострилась до такой степени, что партнеру Беллингема Моргану Роджерсу и представителям Ганы пришлось оттаскивать тренера. По информации Goal.com, стороны обменивались взаимными оскорблениями.

Реакция Карлоша Кейруша

На послематчевой пресс-конференции наставник Ганы прояснил ситуацию. По его словам, конфликт разгорелся из-за неуместных слов Беллингема. «Он выразился в грубой форме, с этого всё и началось. Моим намерением было сказать ему успокоиться после грубого действия. В этой ситуации ему могли показать вторую желтую или даже красную карточку, так как он очень опасно сыграл против моего футболиста», — заявил 73-летний специалист.

Кейруш также подчеркнул, что футбол — это игра эмоций, и назвал слова Беллингема «фразами, которые не должны входить в книгу жизни». «Футбол — для смелых людей, а не для тех, кто танцует в смокингах. Мы профессионалы, и эти эмоции остались на поле», — добавил бывший тренер «Реал Мадрида».

Томас Тухель защитил своего подопечного

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отнесся к этому столкновению более спокойно. Немецкий специалист отверг предположения о том, что сопернику удалось вывести его игроков из себя. По мнению Тухеля, Джуд Беллингем просто защищал себя и интересы команды.

«Никто не действовал нам на нервы. Это нормальная ситуация. Произошел обмен эмоциями, и Джуд проявил свой характер. В раздевалке в перерыве мы были очень спокойны. Мы знаем, что эмоции — часть игры, но не хотим отвлекаться на вещи, которые нам не помогают», — сказал Тухель.

По итогам встречи Англия сохраняет лидерство в группе Л с 4 очками. Гана идет второй с таким же количеством баллов. Хорватия поднялась на третье место после победы над Панамой. Теперь «Трем львам» достаточно не проиграть в последнем туре в матче с Панамой, чтобы решить вопрос о выходе в следующий этап.