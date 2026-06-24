Скандал на чемпионате мира: что произошло между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

·88·Спорт
Скандал на чемпионате мира: что произошло между Карлошем Кейрушем и Джудом Беллингемом

Матч между сборными Англии и Ганы (0:0) в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года запомнился не только борьбой на поле, но и неожиданным конфликтом. В перерыве встречи между английской звездой Джудом Беллингемом и главным тренером Ганы Карлошем Кейрушем вспыхнула острая словесная перепалка. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел незадолго до окончания первого тайма, когда Джуд Беллингем грубо сыграл против Жерома Опоку рядом со скамейкой запасных Ганы. Это вызвало гнев опытного специалиста Карлоша Кейруша. Ситуация обострилась до такой степени, что партнеру Беллингема Моргану Роджерсу и представителям Ганы пришлось оттаскивать тренера. По информации Goal.com, стороны обменивались взаимными оскорблениями.

Реакция Карлоша Кейруша

На послематчевой пресс-конференции наставник Ганы прояснил ситуацию. По его словам, конфликт разгорелся из-за неуместных слов Беллингема. «Он выразился в грубой форме, с этого всё и началось. Моим намерением было сказать ему успокоиться после грубого действия. В этой ситуации ему могли показать вторую желтую или даже красную карточку, так как он очень опасно сыграл против моего футболиста», — заявил 73-летний специалист.

Кейруш также подчеркнул, что футбол — это игра эмоций, и назвал слова Беллингема «фразами, которые не должны входить в книгу жизни». «Футбол — для смелых людей, а не для тех, кто танцует в смокингах. Мы профессионалы, и эти эмоции остались на поле», — добавил бывший тренер «Реал Мадрида».

Томас Тухель защитил своего подопечного

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отнесся к этому столкновению более спокойно. Немецкий специалист отверг предположения о том, что сопернику удалось вывести его игроков из себя. По мнению Тухеля, Джуд Беллингем просто защищал себя и интересы команды.

«Никто не действовал нам на нервы. Это нормальная ситуация. Произошел обмен эмоциями, и Джуд проявил свой характер. В раздевалке в перерыве мы были очень спокойны. Мы знаем, что эмоции — часть игры, но не хотим отвлекаться на вещи, которые нам не помогают», — сказал Тухель.

По итогам встречи Англия сохраняет лидерство в группе Л с 4 очками. Гана идет второй с таким же количеством баллов. Хорватия поднялась на третье место после победы над Панамой. Теперь «Трем львам» достаточно не проиграть в последнем туре в матче с Панамой, чтобы решить вопрос о выходе в следующий этап.

Чемпионат мираДжуд БеллингемКарлош КейрушАнглияГана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды БразилииНеймар вернулся в строй: Карло Анчелотти сообщил о состоянии звезды БразилииСегодня, 13:54ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)Сегодня, 13:25Роналду ответил на критику после матча с УзбекистаномРоналду ответил на критику после матча с УзбекистаномСегодня, 13:14Застой в сборной Англии: Томас Тухель под огнем критики после ничьей с ГанойЗастой в сборной Англии: Томас Тухель под огнем критики после ничьей с ГанойСегодня, 13:12Колумбия досрочно вышла в плей-офф: Даниэль Муньос принес победу командеКолумбия досрочно вышла в плей-офф: Даниэль Муньос принес победу командеСегодня, 13:10Хусанов не сдержал слез, Бернарду его утешилХусанов не сдержал слез, Бернарду его утешилСегодня, 12:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана