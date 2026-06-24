Илон Маск перестал быть триллионером и утратил рекорд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов. По данным Bloomberg, его текущее состояние составляет 957 миллиардов долларов. Однако, по расчетам Форбес, состояние Маска все еще оценивается примерно в 1,1 триллиона долларов.

Напомним, что 12 июня Илон Маск стал первым триллионером в истории. Однако 23 июня акции SpaceX подешевели на 3,9%, и цена одной акции упала до 148,57 долларов. В результате рыночная капитализация компании сократилась до 1,99 триллиона долларов.

Таким образом, после рекордного IPO SpaceX впервые опустилась ниже порога в 2 триллиона долларов и заняла седьмое место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира. Это стала четвертая торговая сессия подряд с потерей капитализации для компании.

Для справки: в июне SpaceX привлекла более 85 миллиардов долларов через IPO, а стоимость компании превысила 2,9 триллиона долларов. Этот процесс сделал Илона Маска первым триллионером и создал более 4,4 тысяч новых миллионеров среди сотрудников компании. Однако после этого стоимость компании снизилась примерно на 550 миллиардов долларов по сравнению с пиковыми показателями.