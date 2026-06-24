Бехруз Каримов стал рекордсменом чемпионата мира в матче против Португалии

·158·Спорт
Бехруз Каримов стал рекордсменом чемпионата мира в матче против Португалии

В матче между сборными Португалии и Узбекистана во втором туре группы «К» чемпионата мира 2026 года был установлен новый рекорд в истории мундиалей.

Разница в возрасте между Криштиану Роналду и Бехрузоном Каримовым, одновременно находившимися на поле, стала самой большой за всю историю чемпионатов мира.

На день игры нападающему Португалии Криштиану Роналду было 41 год, 4 месяца и 18 дней. Защитнику Узбекистана Бехрузону Каримову было 18 лет, 10 месяцев и 16 дней. Разница между футболистами составила 22 года и 183 дня.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 1994 года. Тогда разница в возрасте между нападающим Камеруна Роже Миллой и форвардом России Владимиром Бесчастных составила 21 год и 321 день.

В третьем туре группового этапа Португалия 28 июня сыграет с Колумбией. Сборная Узбекистана в этот же день выйдет на поле против Демократической Республики Конго.

В ходе чемпионата мира 2026 года было зафиксировано и несколько других рекордов, связанных с Узбекистаном. На матч первого тура против Колумбии было продано рекордное количество билетов.

Кроме того, Аббосбек Файзуллаев, забивший первый гол Узбекистана на чемпионатах мира, стал самым низкорослым футболистом КсКсИ века, забившим гол головой на мундиале. Его рост составляет 167 сантиметров.

УзбекистанПортугалияБехруз КаримовКриштиану РоналдуАббосбек Файзуллаев
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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