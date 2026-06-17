Очаровательна и в 81: звезды турецких сериалов поражают воображение

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Очаровательна и в 81: звезды турецких сериалов поражают воображение

Возраст — это не приговор. Популярные актрисы турецкого кинематографа являются ярким тому подтверждением. Несмотря на то, что им уже за 50, они по-прежнему сохраняют свою красоту, шарм и очарование. Что еще важнее, эти артистки до сих пор остаются одними из самых востребованных звезд турецких сериалов.

Айда Аксель

Женщина с легким макияжем и русыми волосами в серой одежде смотрит в камеру.

Айда Аксель, родившаяся 31 октября 1962 года, считает себя прежде всего театральной актрисой. Она известна по ролям в сериалах «Семья», «Узел», «Цветок красоты» и других.

Актриса никогда не пытается скрыть свой возраст. Она верит, что у каждого периода жизни есть своя красота.

Айда была замужем дважды. Смерть второго супруга в 2010 году стала одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни.

Нурсель Кёсе

Портрет женщины с уложенными волосами в белом платье и полосатой накидке.

Нурсель Кёсе, родившаяся 29 марта 1961 года, считается одной из самых разноплановых и ярких звезд турецкого кинематографа. Она никогда не скрывает свой возраст и говорит, что зрелостью нужно гордиться.

Нурсель получила архитектурное образование в Германии и некоторое время работала по специальности. Позже любовь к искусству перевесила, и она выбрала путь актрисы.

Она приняла участие во многих известных проектах, таких как «Дальний город», «Три гроша», «Расколотые», «Двор» и других. Актриса создала семью с Ульрихом Мертином, детей у них нет.

Вахиде Перчин

Серьезная женщина в темно-красном платье стоит на фоне зеленого пейзажа.

Вахиде Перчин, родившаяся 13 июня 1965 года, изначально выбрала сферу экономики, но позже пришла в мир искусства.

Она завоевала любовь поклонников благодаря участию в таких сериалах, как «Великолепный век», «Моя мать», «Зулейха», «Обман».

Вахиде была замужем только один раз. Несмотря на развод, она сохранила хорошие отношения с бывшим супругом.

Небахат Чехре

Очаровательна и в 81: звезды турецких сериалов поражают воображение

Звезда сериала «Великолепный век» Небахат Чехре родилась 15 марта 1944 года. Несмотря на свои 81 год, она продолжает удивлять поклонников своей элегантностью. В 1960 году она получила титул «Мисс Турция», а в 1961 году дебютировала в кино в фильме «Дикая роза». На сегодняшний день ее фильмография включает около 100 проектов.

В последние годы актриса появляется на публике реже из-за пандемии и проблем со здоровьем. Тем не менее, сообщается, что ее состояние стабильно.

Небахат Чехре была замужем дважды, но не нашла счастья в личной жизни. Несмотря на отсутствие детей, она отметила, что посвятила всю свою жизнь творчеству и не жалеет об этом.

Хюлья Авшар

Улыбающаяся Хюлья Авшар в черном платье и множестве дорогих украшений.

Хюлья Авшар, родившаяся 8 октября 1963 года, известна не только как актриса, но и как певица, режиссер, сценарист и продюсер.

Она получила широкую известность благодаря образу Сафие Султан в сериале «Великолепный век: Империя Кёсем». Хюлья не скрывает, что уделяет большое внимание своей внешности, придерживается регулярных диет и пользуется услугами косметологов.

Зеррин Текиндор

Блондинка в черной одежде стоит в саду.

Зеррин Текиндор, родившаяся 5 августа 1964 года, пришла в кино через театр. Она снялась в таких известных сериалах, как «Запретная любовь», «Север-Юг», «Чудо-доктор», «Столетнее чудо».

Актриса дважды состояла в серьезных отношениях и до сегодняшнего дня поддерживает близкие отношения со своим сыном.

Айдан Шенер

Рядом показаны портреты женщины в молодости и в настоящее время.

Айдан Шенер, родившаяся 1 марта 1963 года, получила мировую известность благодаря образу Фериде в сериале «Чайка». Она также добилась популярности, получив титул «Мисс Турция».

Айдан Шенер была замужем один раз и воспитала дочь. Однако она решила развестись, выступив против требования мужа оставить искусство.

Для многих поклонников она навсегда осталась Фериде.

Эти актрисы с годами продолжают завоевывать сердца миллионов поклонников не только своей красотой, но и талантом, трудолюбием и профессионализмом.

Айда АксельНурсель КёсеВахиде ПерчинНебахат ЧехреГермания
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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