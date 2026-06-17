Очаровательна и в 81: звезды турецких сериалов поражают воображение

Возраст — это не приговор. Популярные актрисы турецкого кинематографа являются ярким тому подтверждением. Несмотря на то, что им уже за 50, они по-прежнему сохраняют свою красоту, шарм и очарование. Что еще важнее, эти артистки до сих пор остаются одними из самых востребованных звезд турецких сериалов.

Айда Аксель

Айда Аксель, родившаяся 31 октября 1962 года, считает себя прежде всего театральной актрисой. Она известна по ролям в сериалах «Семья», «Узел», «Цветок красоты» и других.

Актриса никогда не пытается скрыть свой возраст. Она верит, что у каждого периода жизни есть своя красота.

Айда была замужем дважды. Смерть второго супруга в 2010 году стала одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни.

Нурсель Кёсе

Нурсель Кёсе, родившаяся 29 марта 1961 года, считается одной из самых разноплановых и ярких звезд турецкого кинематографа. Она никогда не скрывает свой возраст и говорит, что зрелостью нужно гордиться.

Нурсель получила архитектурное образование в Германии и некоторое время работала по специальности. Позже любовь к искусству перевесила, и она выбрала путь актрисы.

Она приняла участие во многих известных проектах, таких как «Дальний город», «Три гроша», «Расколотые», «Двор» и других. Актриса создала семью с Ульрихом Мертином, детей у них нет.

Вахиде Перчин

Вахиде Перчин, родившаяся 13 июня 1965 года, изначально выбрала сферу экономики, но позже пришла в мир искусства.

Она завоевала любовь поклонников благодаря участию в таких сериалах, как «Великолепный век», «Моя мать», «Зулейха», «Обман».

Вахиде была замужем только один раз. Несмотря на развод, она сохранила хорошие отношения с бывшим супругом.

Небахат Чехре

Звезда сериала «Великолепный век» Небахат Чехре родилась 15 марта 1944 года. Несмотря на свои 81 год, она продолжает удивлять поклонников своей элегантностью. В 1960 году она получила титул «Мисс Турция», а в 1961 году дебютировала в кино в фильме «Дикая роза». На сегодняшний день ее фильмография включает около 100 проектов.

В последние годы актриса появляется на публике реже из-за пандемии и проблем со здоровьем. Тем не менее, сообщается, что ее состояние стабильно.

Небахат Чехре была замужем дважды, но не нашла счастья в личной жизни. Несмотря на отсутствие детей, она отметила, что посвятила всю свою жизнь творчеству и не жалеет об этом.

Хюлья Авшар

Хюлья Авшар, родившаяся 8 октября 1963 года, известна не только как актриса, но и как певица, режиссер, сценарист и продюсер.

Она получила широкую известность благодаря образу Сафие Султан в сериале «Великолепный век: Империя Кёсем». Хюлья не скрывает, что уделяет большое внимание своей внешности, придерживается регулярных диет и пользуется услугами косметологов.

Зеррин Текиндор

Зеррин Текиндор, родившаяся 5 августа 1964 года, пришла в кино через театр. Она снялась в таких известных сериалах, как «Запретная любовь», «Север-Юг», «Чудо-доктор», «Столетнее чудо».

Актриса дважды состояла в серьезных отношениях и до сегодняшнего дня поддерживает близкие отношения со своим сыном.

Айдан Шенер

Айдан Шенер, родившаяся 1 марта 1963 года, получила мировую известность благодаря образу Фериде в сериале «Чайка». Она также добилась популярности, получив титул «Мисс Турция».

Айдан Шенер была замужем один раз и воспитала дочь. Однако она решила развестись, выступив против требования мужа оставить искусство.

Для многих поклонников она навсегда осталась Фериде.

Эти актрисы с годами продолжают завоевывать сердца миллионов поклонников не только своей красотой, но и талантом, трудолюбием и профессионализмом.