Кому болеет Отабек Умаров на чемпионате мира? Неожиданный ответ

·34·Культура
Кому болеет Отабек Умаров на чемпионате мира? Неожиданный ответ

Мнения Отабека Умарова, президента Конфедерации ММА Центральной Азии, а также федераций ММА и триатлона Узбекистана, о футболе вызвали интерес в социальных сетях.

В одном из распространившихся интервью его спросили, за какие сборные он болеет, помимо национальной сборной Узбекистана.

На этот вопрос Отабек Умаров ответил кратко и четко, заявив, что поддерживает сборные Бразилии и Португалии.

В ходе беседы его также спросили о том, какая команда может стать победителем в предстоящем чемпионате мира.

Отабек Умаров ответил «Португалия», назвав именно эту команду главным претендентом на чемпионство.

Отабек УмаровУзбекистанБразилияПортугалия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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