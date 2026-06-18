Кому болеет Отабек Умаров на чемпионате мира? Неожиданный ответ

Мнения Отабека Умарова, президента Конфедерации ММА Центральной Азии, а также федераций ММА и триатлона Узбекистана, о футболе вызвали интерес в социальных сетях.

В одном из распространившихся интервью его спросили, за какие сборные он болеет, помимо национальной сборной Узбекистана.

На этот вопрос Отабек Умаров ответил кратко и четко, заявив, что поддерживает сборные Бразилии и Португалии.

В ходе беседы его также спросили о том, какая команда может стать победителем в предстоящем чемпионате мира.

Отабек Умаров ответил «Португалия», назвав именно эту команду главным претендентом на чемпионство.