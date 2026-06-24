В Конго вспыхнула неизвестная болезнь: 14 человек погибли

·45·Мир
В Конго вспыхнула неизвестная болезнь: 14 человек погибли

В западных регионах Демократической Республики Конго (ДРК) из-за опасного заболевания, происхождение которого пока не установлено, скончались 14 человек. Об этом сообщило радио Окапи со ссылкой на местного депутата Жака Илунгу.

Сообщается, что болезнь начала распространяться в нескольких деревнях территории Булунгу провинции Квилу. За последние две недели было зафиксировано несколько смертей, связанных с этим заболеванием. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность и массовую панику среди местного населения.

В результате многие семьи в целях безопасности начали массово переезжать в соседний район Идиофа и прилегающие к нему округа. Быстрое распространение болезни вызывает огромную тревогу у жителей.

Депутат Жак Илунгу призвал государственные органы принять срочные меры по направлению в регион групп санитарных специалистов для сбора необходимых образцов для биомедицинского анализа. Также распространение неизвестной болезни подтвердил бывший глава здравоохранения провинции Бена Мутуй. По его словам, число погибших может достигать почти 20 человек.

По данным специалистов, основными симптомами болезни являются сильная головная боль, рвота, боли в области живота и боли в коленях. Наиболее тревожным является то, что смерть может наступить в течение суток после появления первых симптомов.

Ранее на территории Демократической Республики Конго было официально подтверждено распространение вируса Эбола. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о стремительном распространении болезни. В связи с этим соседние страны временно закрыли границы с ДРК, а другие государства усилили санитарно-эпидемиологический контроль в аэропортах.

Кроме того, 20 июня сообщалось об обнаружении в Израиле первого пациента с подозрением на вирус Эбола. По последним данным ООН, в Демократической Республике Конго официально зарегистрировано 1000 случаев заболевания Эболой.

Демократическая Республика КонгоЖак ИлунгаБулунгуВсемирная организация здравоохраненияИзраиль
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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