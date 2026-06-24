«Узбекистан был слаб» — известный португальский агент

Матч, прошедший в Хьюстоне и завершившийся крупной победой сборной Португалии над Узбекистаном со счетом 5:0 активно обсуждается иностранными специалистами. Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза Метаратингс.ру в интервью сайту поделился своими мыслями о встрече и оценил игру наших представителей.

Дубль Роналду и второе место в группе К

Благодаря этой важной победе португальцы довели количество своих очков до 4 и перед последним туром занимают второе место в турнирной таблице квартета К.

В составе соперника капитан команды Криштиану Роналду оформил дубль, а Рафаэль Леау и Нуну Мендеш забили по одному мячу. Кроме того, в одном из эпизодов наш представитель Абдувохид Нематов, к сожалению, отправил мяч в свои ворота (автогол).

«Узбекистан сыграл слабее, чем в предыдущем матче»

По мнению Паулу Барбозы, хотя Португалия на этот раз действовала лучше, этому в большей степени способствовала слабая игра сборной Узбекистана:

«Сегодня мы действовали немного лучше, чем в игре с Конго, но Узбекистан был слаб. Они сыграли слабее, чем в предыдущем матче. В любом случае, хорошо, что мы одержали победу. Роналду забил два гола, что очень позитивно для нападающего. У нас есть разные варианты в линии атаки».

В игре с Колумбией не будет так просто

Несмотря на разгромную победу, португальский эксперт рекомендовал не проявлять излишнего спокойствия и не спешить с выводами, так как впереди их ждет гораздо более серьезный соперник:

«Эта победа вывела нас на первое место перед матчем с Колумбией, но я бы не спешил делать громкие выводы. В игре с Колумбией не будет так просто, потому что это совершенно другой уровень».

В заключение отметим, что, хотя соперники и одержали победу, они четко заметили слабые места в нашей игре. Надеемся, что наша сборная сделает правильные выводы из этой критики и покажет совершенно другой футбол в предстоящем решающем матче против ДР Конго.