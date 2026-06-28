Каннаваро: «Мы расстроены результатом, но я горжусь своими футболистами»
Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро высказался на пресс-конференции после обидного поражения (1:3) от сборной ДР Конго в 3-м туре чемпионата мира. Итальянский специалист провел анализ игры, остановился на допущенных ошибках и действиях игроков.
«Во втором тайме мы ошиблись и были наказаны»
Каннаваро особо отметил, что матч прошел в двух разных стилях:
«Сегодня мы очень хорошо начали первый тайм, имели множество возможностей. В первой половине встречи мы затратили очень много энергии. До сегодняшнего дня наша физическая форма была на хорошем уровне, и сегодня мы также активно действовали в физическом плане.
Наш соперник также был физически крепкой командой. Мы знали, что если не будем контролировать мяч, нам будет трудно. Однако во втором тайме мы начали допускать ошибки, из-за чего и пропустили голы».
«Мы расстроены этим результатом, но это был большой опыт»
Несмотря на поражение, тренер верит, что этот турнир станет фундаментом для будущего:
«Конечно, я много общался с футболистами. Мы знали, что в нашей группе придется играть с сильными командами. Но этот результат нас расстраивает.
Этот турнир стал огромным опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, в будущем это даст нам мощную мотивацию».
«У меня нет претензий к футболистам»
В завершение своего выступления Фабио Каннаваро заявил, что не будет перекладывать вину за поражение на своих подопечных и продолжит их поддерживать:
«Да, мы совершили ошибки. Однако я вовсе не хочу жаловаться на футболистов. Они сделали всё, что было в их силах, и я ими горжусь».
Хотя групповой этап ЧМ-2026 для нашей сборной завершен, этот исторический мундиаль послужит большой школой для наших игроков. Оставайтесь с нами, мы продолжим освещать самые жаркие баталии плей-офф!»
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