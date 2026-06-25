В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду

·8·Культура
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду

В социальных сетях распространилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой и Отабека Умарова, с Криштиану Роналду.

Снимок был сделан после матча между сборными Узбекистана и Португалии на чемпионате мира 2026 года.

На кадрах Рания Умарова запечатлена вместе с капитаном сборной Португалии, одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду.

Это фото вызвало большой интерес среди футбольных болельщиков и пользователей социальных сетей.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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