В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду

В социальных сетях распространилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой и Отабека Умарова, с Криштиану Роналду.

Снимок был сделан после матча между сборными Узбекистана и Португалии на чемпионате мира 2026 года.

На кадрах Рания Умарова запечатлена вместе с капитаном сборной Португалии, одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду.

Это фото вызвало большой интерес среди футбольных болельщиков и пользователей социальных сетей.