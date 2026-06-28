China Mobile протестирует новый спутник с космической базовой станцией

Крупнейший китайский оператор связи China Mobile в ближайшее время готовится вывести на орбиту новый испытательный спутник под названием Mobile Connected Satellite 03. Ожидается, что это устройство станет важным шагом в развитии технологии прямой спутниковой связи со смартфонами. Основная значимость проекта заключается в обеспечении качества связи без наземной инфраструктуры. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Особенностью нового аппарата является установленная на его борту космическая базовая станция. По данным Ixbt.com, эта технология предназначена для проверки возможности подключения обычных смартфонов напрямую к спутнику без каких-либо дополнительных устройств или специальных антенн. Это позволит получать стабильный сигнал даже в районах, где отсутствуют вышки мобильной связи.

Интернет вещей и широкополосная связь

Mobile Connected Satellite 03 не ограничится только голосовыми вызовами или сообщениями. Планируется, что новый спутник также протестирует сервисы, предназначенные для интернета вещей (IoT). Это позволит проверить совместную работу широкополосных и узкополосных IoT-решений, в результате чего различные умные устройства смогут обмениваться данными через космос.

Напомним, что в июне этого года компания вывела на орбиту спутник China Mobile 02 для технических испытаний. Это устройство, разработанное компанией GalaxySpace, служит для изучения технологий интеграции космических и наземных сетей. Новая модель еще больше расширит эти возможности.

Развитие таких сервисов в Китае ускорилось после того, как в сентябре прошлого года Министерство промышленности и информатизации выдало компании China Mobile лицензию на оказание услуг спутниковой связи. В настоящее время все три крупнейших оператора страны обладают таким разрешением и внедряют космические технологии в условиях конкуренции.

Эти технологии имеют жизненно важное значение, особенно в чрезвычайных ситуациях, в море, в отдаленных горных районах и зонах, где отсутствует традиционная инфраструктура мобильной связи. Для стран с большим количеством горных территорий, таких как Узбекистан, подобные космические базовые станции в будущем могут стать основным решением для достижения 100% покрытия связи.

По мнению экспертов, прямое подключение смартфонов к спутнику произведет революцию на рынке мобильной связи в ближайшие годы. Это не только создаст удобства для пользователей, но и поможет сократить цифровой разрыв в глобальном масштабе.