China Mobile протестирует новый спутник с космической базовой станцией
Крупнейший китайский оператор связи China Mobile в ближайшее время готовится вывести на орбиту новый испытательный спутник под названием Mobile Connected Satellite 03. Ожидается, что это устройство станет важным шагом в развитии технологии прямой спутниковой связи со смартфонами. Основная значимость проекта заключается в обеспечении качества связи без наземной инфраструктуры. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.
Особенностью нового аппарата является установленная на его борту космическая базовая станция. По данным Ixbt.com, эта технология предназначена для проверки возможности подключения обычных смартфонов напрямую к спутнику без каких-либо дополнительных устройств или специальных антенн. Это позволит получать стабильный сигнал даже в районах, где отсутствуют вышки мобильной связи.
Интернет вещей и широкополосная связьMobile Connected Satellite 03 не ограничится только голосовыми вызовами или сообщениями. Планируется, что новый спутник также протестирует сервисы, предназначенные для интернета вещей (IoT). Это позволит проверить совместную работу широкополосных и узкополосных IoT-решений, в результате чего различные умные устройства смогут обмениваться данными через космос.
Напомним, что в июне этого года компания вывела на орбиту спутник China Mobile 02 для технических испытаний. Это устройство, разработанное компанией GalaxySpace, служит для изучения технологий интеграции космических и наземных сетей. Новая модель еще больше расширит эти возможности.
Развитие таких сервисов в Китае ускорилось после того, как в сентябре прошлого года Министерство промышленности и информатизации выдало компании China Mobile лицензию на оказание услуг спутниковой связи. В настоящее время все три крупнейших оператора страны обладают таким разрешением и внедряют космические технологии в условиях конкуренции.
Эти технологии имеют жизненно важное значение, особенно в чрезвычайных ситуациях, в море, в отдаленных горных районах и зонах, где отсутствует традиционная инфраструктура мобильной связи. Для стран с большим количеством горных территорий, таких как Узбекистан, подобные космические базовые станции в будущем могут стать основным решением для достижения 100% покрытия связи.
По мнению экспертов, прямое подключение смартфонов к спутнику произведет революцию на рынке мобильной связи в ближайшие годы. Это не только создаст удобства для пользователей, но и поможет сократить цифровой разрыв в глобальном масштабе.
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