Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»

·515·Спорт
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими мыслями после матча против Узбекистана в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий внес достойный вклад в победу своей команды со счетом 5:0, забив два мяча. По сообщению Goal.com, эта игра стала важной для футболиста не только с точки зрения голов, но и как точка освобождения от психологического давления. Об этом Goal.com сообщает .

После ничьей (1:1) с ДР Конго в первом туре турнира Роналду и вся команда подверглись жесткой критике. 41-летний форвард назвал тот период «темной неделей». По его словам, давление прессы и общественности было настолько сильным, что он чувствовал себя так, будто уже завершил карьеру. Однако матч против Узбекистана развеял все сомнения.

Исторический результат и ответ критикам

В матче со сборной Узбекистана Криштиану Роналду установил уникальный исторический рекорд. Он стал первым футболистом в мире, забившим на шести разных чемпионатах мира. Открыв счет на 6-й минуте встречи, нападающий также прервал свою безголевую серию из 10 матчей на крупных турнирах. Еще до конца первого тайма он оформил дубль, доведя счет до 3:0.

«Бог помогает тем, кто трудится. Я знал, что мои товарищи по команде поддержат меня. Это была очень тяжелая неделя. Я чувствовал себя так, будто полностью ушел из футбола. Но я, как и всегда, проявил терпение, потому что верю в труд больше всего на свете. Должен признать, это было трудно, но мы вернулись», — отметил звезда «Аль-Насра».

Роналду прекрасно понимает, что критика является неотъемлемой частью его карьеры. По его мнению, когда команда показывает плохой результат, основной удар всегда приходится на него и тренера. «Я в этом деле уже 23 года. Когда дела идут хорошо, Криштиану — великий, когда ухудшаются — он состарился и должен уйти на пенсию. Так было всегда», — говорит форвард.

Дальнейшие планы Португалии

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса после этой победы значительно улучшила свои шансы на выход в плей-офф в группе К. Сборная Узбекистана, хотя и пыталась оказать достойное сопротивление сильному сопернику, столкнулась с опытом и мастерством оппонента. Португальцы доминировали на поле, полностью продемонстрировав свой стиль игры.

Стоит отметить, что общее количество голов Роналду на чемпионатах мира достигло 10. С момента своего дебюта в 2006 году он забивает на каждом турнире. Этот результат свидетельствует не только о его физической форме, но и о высочайшем уровне стабильности. Теперь Португалия с еще большей уверенностью готовится к следующим матчам в группе.

Криштиану РоналдуПортугалияУзбекистанЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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