Представлен специальный USB-C флеш-накопитель ТВСК ТК301 для автомобилей

Компания ТВСК, специализирующаяся на технологиях хранения данных, официально представила новую модель ТК301, предназначенную для владельцев автомобилей и систем видеонаблюдения. Это компактное устройство специально адаптировано для работы в сложных условиях современных транспортных средств и отличается высокими показателями износостойкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным издания иксбт.ком, модель ТК301 выполнена в полностью металлическом корпусе и имеет оригинальную Т-образную конструкцию. Такой дизайн не только обеспечивает компактность устройства, но и позволяет экономить место в УСБ-портах салона автомобиля, а также защищает от внешних механических воздействий. Габариты устройства составляют всего 26,1 кс 16,1 кс 16 мм.

Экстремальные температуры и высокая скорость

Главным преимуществом нового флеш-накопителя является его устойчивость к экстремальным климатическим условиям. ТК301 бесперебойно работает при температуре от -25 до +85 градусов в рабочем режиме. В режиме хранения данных он выдерживает холод даже до -45 градусов. Эта особенность крайне важна для гаджетов, остающихся в автомобиле в регионах с суровыми зимами или очень жарким летом, включая климатические условия Узбекистана.

Технически устройство оснащено оригинальной флеш-памятью ТЛК NAND объемом 128 GB. Скорость последовательного чтения достигает 320 МБ/с, а скорость записи — до 255 МБ/с. Такие показатели позволяют записывать и копировать видео высокого разрешения (4К) без задержек.

Непрерывная работа в режиме 24/7

В отличие от обычных бытовых флешек, модель ТВСК ТК301 адаптирована для непрерывной работы в режиме 24/7. Она поддерживает функцию циклической записи (перезапись данных поверх старых), необходимую для видеорегистраторов и камер безопасности. Это продлевает срок службы устройства и снижает риск потери важных кадров.

Основные технические характеристики устройства следующие:

Материал корпуса: высококачественный металл;

Интерфейс: современный USB-C;

Тип памяти: 128 GB ТЛК NAND;

Диапазон рабочих температур: от -25 °К до +85 °К;

Температура хранения: от -45 °К до +85 °К.

В настоящее время многие современные электромобили и авто с мультимедийными системами оснащаются портами USB-C. Ожидается, что данное решение от компании ТВСК станет идеальным аксессуаром для «умных» автомобилей, таких как Tesla. Сочетание компактных размеров и высокой надежности делает этот продукт привлекательным для автомобильного рынка.

По мнению экспертов, специализированные устройства вроде ТК301 служат дольше обычных флеш-накопителей, так как имеют специальные защитные слои против постоянных вибраций и перепадов температур. На данный момент точные данные о розничной цене и дате выхода на мировой рынок не раскрывались.