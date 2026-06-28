Представлен специальный USB-C флеш-накопитель ТВСК ТК301 для автомобилей

·30·Технологии
Представлен специальный USB-C флеш-накопитель ТВСК ТК301 для автомобилей

Компания ТВСК, специализирующаяся на технологиях хранения данных, официально представила новую модель ТК301, предназначенную для владельцев автомобилей и систем видеонаблюдения. Это компактное устройство специально адаптировано для работы в сложных условиях современных транспортных средств и отличается высокими показателями износостойкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным издания иксбт.ком, модель ТК301 выполнена в полностью металлическом корпусе и имеет оригинальную Т-образную конструкцию. Такой дизайн не только обеспечивает компактность устройства, но и позволяет экономить место в УСБ-портах салона автомобиля, а также защищает от внешних механических воздействий. Габариты устройства составляют всего 26,1 кс 16,1 кс 16 мм.

Экстремальные температуры и высокая скорость

Главным преимуществом нового флеш-накопителя является его устойчивость к экстремальным климатическим условиям. ТК301 бесперебойно работает при температуре от -25 до +85 градусов в рабочем режиме. В режиме хранения данных он выдерживает холод даже до -45 градусов. Эта особенность крайне важна для гаджетов, остающихся в автомобиле в регионах с суровыми зимами или очень жарким летом, включая климатические условия Узбекистана.

Технически устройство оснащено оригинальной флеш-памятью ТЛК NAND объемом 128 GB. Скорость последовательного чтения достигает 320 МБ/с, а скорость записи — до 255 МБ/с. Такие показатели позволяют записывать и копировать видео высокого разрешения (4К) без задержек.

Непрерывная работа в режиме 24/7

В отличие от обычных бытовых флешек, модель ТВСК ТК301 адаптирована для непрерывной работы в режиме 24/7. Она поддерживает функцию циклической записи (перезапись данных поверх старых), необходимую для видеорегистраторов и камер безопасности. Это продлевает срок службы устройства и снижает риск потери важных кадров.

Основные технические характеристики устройства следующие:

  • Материал корпуса: высококачественный металл;
  • Интерфейс: современный USB-C;
  • Тип памяти: 128 GB ТЛК NAND;
  • Диапазон рабочих температур: от -25 °К до +85 °К;
  • Температура хранения: от -45 °К до +85 °К.
В настоящее время многие современные электромобили и авто с мультимедийными системами оснащаются портами USB-C. Ожидается, что данное решение от компании ТВСК станет идеальным аксессуаром для «умных» автомобилей, таких как Tesla. Сочетание компактных размеров и высокой надежности делает этот продукт привлекательным для автомобильного рынка.

По мнению экспертов, специализированные устройства вроде ТК301 служат дольше обычных флеш-накопителей, так как имеют специальные защитные слои против постоянных вибраций и перепадов температур. На данный момент точные данные о розничной цене и дате выхода на мировой рынок не раскрывались.

TWSCТехнологииАвтомобилиUSB-CПамять
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX на пути к историческому рекорду: на мысе Канаверал возводится гигантская башня МечазиллаSpaceX на пути к историческому рекорду: на мысе Канаверал возводится гигантская башня МечазиллаСегодня, 13:25В городе Starbase, основанном Илоном Маском, впервые создано полицейское управлениеВ городе Starbase, основанном Илоном Маском, впервые создано полицейское управлениеСегодня, 12:53Чина Мобиле протестирует новый спутник с космической базовой станциейЧина Мобиле протестирует новый спутник с космической базовой станциейСегодня, 11:58Компания Ugreen выпустила умное зарядное устройство Нексоде Pro мощностью 160 Вт на европейском рынкеКомпания Ugreen выпустила умное зарядное устройство Нексоде Pro мощностью 160 Вт на европейском рынкеСегодня, 11:23Канада предлагает рынку энергетики США ядерные реакторы на необогащенном уранеКанада предлагает рынку энергетики США ядерные реакторы на необогащенном уранеСегодня, 10:59Искусственный интеллект совершит революцию в сфере цифровых платежей: опыт ИндииИскусственный интеллект совершит революцию в сфере цифровых платежей: опыт ИндииСегодня, 10:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео